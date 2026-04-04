「子離れ」は人生最大の転換点？ 40代以降の女性たちが「ひとり暮らし」を選ぶ、前向きな理由とは？

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「ココロの休憩室〜のりこのココだけの話」。カウンセラーの石橋典子が、心のことだけではなく、健康や不安、最近話題のニュースなど、ココだけの話をお伝えします。

4月4日（土）の放送は、「ひとり暮らし」をテーマに、初めてのひとり暮らしの思い出や家族との新しい関係について、自身の体験談を交えながら振り返りました。

◆世代や性別によって異なる「ひとり暮らし」のきっかけ

石橋典子は1975年東京生まれ、学習院大学法学部政治学科を卒業したのち、民間の気象会社やクリエイティブ事業会社に勤め、出産を機に専業主婦に。産後に始めたピラティスの奥深さに目覚め、資格を取得してインストラクターとして約11年活動。顧客からの要望によりカウンセリング業を立ち上げ、コロナ禍以降はカウンセラーとしての活動に専念。現在は、これまでの経験を活かしたアドバイスなどをラジオ番組、書籍、雑誌にて発信しています。

これまで月1回お届けしてきた本番組が、今月から毎週放送としてパワーアップ。心のこと、健康のこと、そして日々の何気ないニュースなど、誰かに話したくなるような「ココだけの話」を、より身近にお届けしています。

今月のテーマは「ひとり暮らし」です。4月といえば、進学や就職を機に、住み慣れた実家を離れて新生活をスタートさせた方も多いのではないでしょうか。データを見ると、ひとり暮らしを始める人の割合は2月から増え始め、3月にピークを迎え、4月にかけて落ち着いていくそうです。年間の約6割の引っ越しがこの3ヶ月に集中しているということからも、まさに今、多くの方が「ひとり暮らし」を始めた時期と言えるでしょう。

ひとり暮らしを始める理由は、年代や性別によっても違いがあります。若者であれば、入学や就職といったものがきっかけです。しかし、40代以降の「大人のひとり暮らし」に目を向けると、少し様相が異なってきます。

男性の場合、多くは単身赴任や転勤といった仕事上の都合、あるいは離婚や別居といった「物理的・外的な要因」でひとり暮らしを始めるケースが目立ちます。一方で女性の場合は、「子どもの独立」「離婚」を機にひとり暮らしを選ぶ方が多いのが特徴です。そこには「自立したいとか、子育てが一段落したので人生の再スタートを切りたいという理由で、ひとり暮らしを始める方が多いそうです」と語ります。

◆私の再スタート、寂しさを超えた先に見えたもの

ここで自身のひとり暮らしの経験を振り返ります。「最初のひとり暮らしは、23歳の新卒時代。当時は職場の近くに住み、1年ほどで実家に戻りましたが、その後は結婚、出産、子育てと、常に“家族”と暮らしてきました」。石橋が再びひとり暮らしを始めたのは、今から2年半ほど前のこと。きっかけは子どもの独立でした。

一人息子が家を出ることが決まったとき、そのまま家にひとりで住み続ける選択肢もありましたが、どうしても寂しさが募るような気がしたといいます。「それならば、自分も新しい場所で生きてみよう」。シングルマザーで子育てをしてきた石橋はそう決意し、長年住み慣れた家を離れることにしたそうです。

引っ越し作業は、想像以上に過酷なもので、長年の生活で溜まった荷物を整理し、何度も不用品回収を呼び、家を空っぽにしていく……。物理的な大変さもさることながら、精神面でも、引越し当日が近づくにつれてどんどん不安が増していき、「楽しみよりも不安のほうが強かった」といいます。

しかし、いざ新しい生活を始めてみると、今の自分にぴったりとあった快適さが待っていました。久々のひとり暮らしは、「自分がどれほど息子に頼っていたかを気づかせてくれた」と同時に、「自立心」を再び呼び起こしてくれました。

そして、何よりも大きな変化は、家族との距離感です。離れて暮らすようになったことで、かえってお互いの生活を尊重し、「いい距離感で付き合えている」と感じられるようになったそうです。

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ひとり暮らしにまつわるエピソードや、人との距離感について綴った初のエッセイ本「人と暮らせない」（日刊現代発行・講談社発売）が2月末に発売されたばかりです。ひとり時間を大切にするヒントがたくさん詰め込まれています。

＜番組概要＞

番組名：ココロの休憩室〜のりこのココだけの話

放送日時：毎週土曜日 11:45～11:55

パーソナリティ：石橋典子

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/kokoro/