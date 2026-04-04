メジャーデビュー直前！札幌発3人組ロックバンド・Chevonがラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」パーソナリティに就任！

3人組ロックバンド・Chevon（谷絹茉優（Vo）、Ktjm（Gt）、オオノタツヤ（Ba））がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Chevon LOCKS!」（毎週水曜23:08頃～）。4月1日（水）の放送では、アーティストLOCKS! 初授業（初回放送）ということで、Chevonが担当する講師名を発表しました。谷絹：今日から「SCHOOL OF LOCK!」の講師に就任しました、Chevonのボーカル・谷絹茉優先生と！オオノ：ベースのオオノタツヤ先生と！Ktjm：ギターのKtjm先生です！谷絹：初めましての生徒に説明いたしますと、我々はChevonというバンドを組んでおりまして、普段は北海道の札幌を活動拠点にしておる先生たちでございますが、まだインディーズなんですね～。オオノ：うん。谷絹：ただなんと、4月8日（水）にメジャーデビュー！ このタイミングで講師に選んでいただいたなんて光栄なことでございますよ。そんな我々が、今日から「SCHOOL OF LOCK!」の講師に就任しました！ いや～、楽しみにしてきた！Ktjm：そうだね、我々もパワーもらえるからね。谷絹：「SCHOOL OF LOCK!」というものがね、色濃くそれがありますから。そして、ありがたいことに1発目の授業から生徒（リスナー）の皆さんから書き込みが届いております！Ktjm：ありがてぇ～！オオノ：じゃあ、私から。＜生徒からのメッセージ＞「Chevon先生こんばんは！ 講師就任、メジャーデビューおめでとうございます！ めでたい！ Chevon先生は一体何の講師をしてくれるのでしょうか？ 楽しみです！ これからもずっと応援しております！」（東京都 18歳）谷絹：これはもう、第1回にふさわしいお手本のような書き込み！ こっち側が用意したんじゃないかってくらいの（笑）。Ktjm：違いますからね（笑）。谷絹：ありがとうございますよ！ そして、書き込みにも書いてくれておりますけど、Chevon先生がどんな教科を担当するのか……今から“講師名”を発表させていただきたいと思います。黒板！Ktjm：きたきた～！ 黒板に書いちゃって～。（生徒も）板書とれよ！――黒板に講師名を書く谷絹先生。オオノ：やっぱり、黒板に書く音っていいよね～。Ktjm：いいね～。オオノ：音のなかでもトップクラスにいいんだよね。谷絹：この間を埋めてくれている（笑）。ありがとう……よいしょ！ もう殴り書きで汚いも汚いですけれども。Ktjm：発表をお願いします！谷絹：言語深化論でございます～!!オオノ・Ktjm：お～！谷絹：言語深化論の“しんか”は“進化”のほうではございません！ 言語を深めていく“深化”でございます。我々は言葉の先生ということで、3人でやっていきたいと思います。言葉が深化していく、さまざまな授業を考えていますので、今後の授業もお楽しみに！――この後も、番組では4月8日（水）にリリースされるメジャーファーストアルバム『三者山羊』のリード曲「B.O.A.T.」を初オンエアする場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info