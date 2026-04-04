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ロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソン内野手は、スプリングトレーニングで好成績を残したものの、開幕をマイナーで迎えることになった。代わりにアレックス・フリーランド内野手がメジャー入りをした編成には疑問の声が多く寄せられており、ヘソンが率直な胸中を語った。韓国メディア『チョスン・ビズ』が報じた。

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ヘソンはスプリングトレーニングで打率.407、OPS.967と好成績を残しながらも開幕ロースターから外れた。代わりに選ばれたフリーランドは打率.125と低調だったこともあり、この判断には疑問の声も上がっている。

ドジャース側は打率よりも出塁能力や守備の柔軟性を重視したとされ、ヘソンは3Aで複数ポジションでの経験を積むことも求められているという。

また、WBC出場による調整不足も一因と指摘されている。ヘソンはWBCで打率.083と結果を残せず、「打撃のメカニズムが崩れた」との厳しい評価もあった。

開幕ロースター入りを逃したヘソンは今の気持ちについて「ファンには開幕ロースター入りし、一年を通してメジャーリーグで良いプレーを見せると約束したが、その約束を果たせなかったことを申し訳なく思っている。一生懸命練習して良いプレーをし、早くメジャーリーグでの活躍を見せられるように努力する」と言及した。

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