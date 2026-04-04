ククレジャは代表期間中に古巣バルサ復帰などについてコメントしていた [写真]=Getty Images

　チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、スペイン代表DFマルク・ククレジャの発言に言及した。3日、イギリスメディア『BBC』が指揮官のコメントを伝えている。

　現在27歳のククレジャはバルセロナの下部組織で育ち、2017年10月にトップチームデビューを果たした。しかし、トップチームに定着することは叶わず、エイバルやヘタフェを経て2021年8月にブライトンへ移籍し、2022年8月にはチェルシー移籍を果たした。

　チェルシーでは左サイドバックの1番手としてチームを支えるククレジャ。しかし、3月31日に行われたエジプト代表戦の前日会見で、古巣バルセロナからの関心について問われると、「そういうことが起きれば、断るのは難しいだろう」と、古巣への復帰について前向きな姿勢を示した。

　さらに、ククレジャはスポーツ専門メディア『The Athletic』のインタビューで「若い選手ばかり獲得しても、目標達成が難しくなる可能性がある」と発言するなど、クラブの補強戦略やエンツォ・マレスカ前監督の解任について否定的な意見を述べていた。

　ロシニアー監督は、ククレジャの発言について「昨日、オフィスで30分間ほど彼と良い話し合いができた。私はこのクラブにやってきてまだ3カ月も経っていないが、困難な時期も含めて楽しんでいる。やり方や疑問があれば、私やスポーツディレクターに直接相談してほしいと伝えている」とし、次のように続けた。

「彼のインタビューで残念に感じたことは、どこで話したのかだ。ああいう気持ちがあるなら、まず我々に話すべきだった。選手たちには、クラブのためになるのであれば、率直に正直に話してほしい。クラブとして改善すべき点があることはわかっている」

　なお、ロシニアー監督はククレジャが4日に行われるFAカップのポート・ヴェイル（イングランド3部）に出場可能であるとも述べた。

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