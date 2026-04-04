鎌倉駅から徒歩5分ほど、下馬交差点のほど近くにあるビルの2階に、小さな焼き菓子店「an nei（アンネイ）」があります。

大きな看板もなく、2階にお店があるため、気付かずに通り過ぎてしまいそうな場所ですが、その階段を上った先には、とってもかわいい焼き菓子店がひっそりと佇んでいます。

その様子を、さっそくお伝えしていきます！

階段を上った先に出逢える、小さなお店

この手前にある小さな看板が出ている日は営業日。この階段を上った右手に、小さなドアがあります。ドアの高さも低く、見た目からしてまさに小さなお店です。

ドアを開けると、目の前にはガラス張りのショーケース。その中に、その日の焼き菓子が丁寧に並びます。小柄で穏やかな雰囲気の店主が、優しく出迎えてくれます。

こちらは定番の焼き菓子4種類。それ以外は、週や日によって異なるそうです。

レモンケーキは月に2回程度、月末にはフレーバーを変えたシフォンケーキを展開。なかなか出会えないレアさも魅力です。

紅茶も、ご自身のお気に入りというティーパックを販売していました。

お菓子の箱詰めやオーダーも可能とのことなので、気になる方はぜひ相談してみてくださいね。

頑張る女性が、一息つけるお菓子

会社員として働きながら家事育児をしてきた中で、店主自身も教室に通うなど、紅茶やお菓子に癒されてきたそうです。

このお店は、もともとシフォンケーキのお店だった場所で、店主もそこでの教室に通っていたとのこと。閉店をきっかけに、縁とタイミングが重なり、この場所を引き継いで「an nei」を開店しました。

実は店主のお母様がお菓子作りが上手で、小さなころから手作りのお菓子を食べて育ってきたそう。その影響もあり、ご自身も子育て中にお菓子作りをしていたといいます。

現在もお菓子のことを学び続けているその姿勢から、点と点が線になるように、このお店ができたのだと感じました。

店名に込められた、やさしい想い

an neiは、「安寧」から来たもので、「穏やか」「安らか」といった意味が込められています。また、以前北鎌倉にあったカフェ「安寧」が大好きで、ファンだったことも由来のひとつだそうです。

お店に一歩入ると、その店名の通り、穏やかな空気が流れているのが分かりますよ。

「小さくて、シンプル。毎日食べても飽きずに、また食べたくなるような、素朴でやさしい味わいのお菓子」をコンセプトにした焼き菓子。

そこには、「忙しく働く女性たちが、ちょっと一息つきたい時にパクっと食べられるお菓子を作りたい」という想いが込められています。

さっそく、自宅でいただいてみました

筆者がこの日に選んだのは、「和のブールドネージュ350円（税込）、サブレ・フルール300円（税込）、いちごのシフォンケーキ450円（税込）」の3点。

筆者も初めて知ったのですが、焼き菓子は冷凍しても硬くならず、美味しくいただけるとのこと。帰宅後、シフォンケーキはそのままいただき、他の焼き菓子は冷凍してみました。

まずはシフォンケーキ。小粒のいちごを自家製セミドライにし、ピューレとともに焼き上げた一品です。とにかくふわふわでやさしい甘さ。

手に取ると分かるほどの軽やかさで、口に入れた瞬間、その意味が分かるほど、溶けるようにふわっとした生地。

そこにセミドライいちごとピューレのほんのり甘酸っぱい風味が絡み、絶妙なバランスです。ゆっくり味わいたいと思いつつも、あまりの美味しさにすぐに完食してしまいました。

そして後日、冷凍していた焼き菓子も少しずついただきましたが、ほんのり冷たく、それでいて食感は常温時とほとんど変わらず。これから暑くなる時期には、焼き菓子の冷凍は定番になりそうです。

和のブールドネージュは特に人気が高いそうで、それも納得。前回訪れた際にもいただき、今回もまた購入しました。

和三盆と胡桃を使用しており、やさしい甘さとくるみの香ばしさがほんのり感じられます。サクサクとした食感もたまらない一品です。

そして最後はサブレ。シンプルだからこそ癖になる可愛らしさで、コーヒーや紅茶にもぴったり。ちょっと甘いものを食べたい時にも最適です。

営業日は週末オンリー！まずは営業日をチェック

月によって異なりますが、金曜日から日曜日の週末を中心に営業。せっかく焼いたお菓子をロスにしたくないという想いもあり、現在は週末限定の営業にしているそうです。

追加生産は行わないため、早いと14時前後に完売し閉店してしまうこともあるとのこと。

2026年4月以降は、金・土曜日を中心に営業予定とのことですが、訪れる際には必ず公式Instagramで確認の上、ご来店くださいね。

まとめ

月に数日しか営業しておらず、並ぶお菓子も日によって少しずつ変わる、ちょっと貴重なお店です。

ちょっと食べたい時や、いろいろな種類を楽しみたい時にぴったりの小さな焼き菓子が並びます。小さなお店だからこそ、穏やかさを感じられる、かわいらしい空間も魅力です。

やさしい味わいに、きっとファンになるはず。鎌倉に訪れた際には、ぜひ足を運んでみてくださいね。

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