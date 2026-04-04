大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。偉業達成には大谷の働きも極めて重要になるが、昨季まで共にプレーしたクレイトン・カーショー氏は太鼓判を押しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は以前、大谷が今季ナリーグのタイトル争いに加わる可能性があると述べていた。NBCの開幕戦中継では、カーショー氏も同様の見方を示した」としつつ、「マウンドでも打席でも、シーズンを通して彼の姿を見るのが楽しみだよ。同じ年にサイヤング賞とMVP、そしてWS制覇を成し遂げるなんて、実現すれば本当にすごいことだし、十分に現実的な可能性があると思う」という同氏のコメントを紹介。

また、同氏は「チームメートとしては、ショウヘイが毎日見せているものをつい当たり前のように感じてしまうんだと思う。でも、改めて冷静に見てみると、彼がやっていることをあのレベルで成し遂げる選手は、今後二度と現れないかもしれないね」とも口にしたという。

今季の大谷は開幕から二刀流としてプレーしているが、これまで以上に歴史に名を刻むような結果を残すことはできるだろうか。

【関連記事】

【了】