新浜レオン×こっちのけんと、新曲「LOVE しない？」MV公開

新浜レオンが、4月15日リリースの1st EP『New Beginning』に収録される、新曲「LOVE しない？」のMVを公開した。

こっちのけんとが作詞・作曲を手掛けた今作は、「もしも新浜レオンというアニメ作品が昭和にあったら、そのオープニング曲はどうなるか？」をテーマに作られた。メロディーはこっちのけんとらしさを残しつつ、新浜レオンの低⾳ビブラートが映えるような⼀曲になっており、コーラスにはこっちのけんと本人も参加した。そして、新浜レオンのトレンドとも言える”レオン語”が初めて楽曲に採用。楽曲に散りばめられた「惚れ惚レオン！」「デレデレオン！」などの ”レオン語”にも注目が集まる。

2024年の『NHK紅白歌合戦』初出場をきっかけに親交を深めた2人。同い年でグリーンがラッキーカラーなどの共通点も多く、そんな仲の良さからこっちのけんと本人がMVにも出演。2人の息の合った掛け合いや、仲睦まじい姿は必見である。さらにMVの撮影場所となったのは、新浜レオンの母校・千葉英和高校。学生時代たくさん思い出が詰まった校舎や中庭を舞台に、現役の学生たちも一緒に楽曲を盛り上げている。

1st EP『New Beginning』発売日には、ラゾーナ川崎プラザで開催するリリースイベントにこっちのけんとがスペシャルゲストとして出演することも決定。また、「LOVE しない？」のMV公開と同時に、NHK『みんなのうた』2・3月放送曲として話題となった「言い訳ナイナー」のフルサイズ映像が新浜レオンのオフィシャルYouTubeにて公開された。

＜リリース情報＞

新浜レオン

デジタルシングル「LOVE しない？」

配信中

https://niihamaleon.lnk.to/loveshinai

新浜レオン

1st EP『New Beginning』

2026年4月15日（水）発売

※全4形態

■ラブレオン盤

1. LOVE しない？

2. 言い訳ナイナー

3. 愛だって、恋だって！撃ち抜いて！

品番：JBCK-4029

価格：1,500円（税込）

■歌に魅了さレオン盤

1. LOVE しない？

2. 言い訳ナイナー

3. ギャランドゥ（カバー）

品番：JBCK-4030

価格：1,500円（税込）

■一緒に歩いておくレオン盤

1. LOVE しない？

2. 言い訳ナイナー

3. 恋のリズムは二人だけ

品番：JBCK-4031

価格：1,500円（税込）

■れおすけ盤

1. LOVE しない？

2. 言い訳ナイナー

3. 君は薔薇より美しい（カバー）

品番：JBCK-4032

価格：1,500円（税込）

＜ライブ情報＞

「新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ」

2026年4月15日（水）18:00スタート

会場：ラゾーナ川崎プラザ 2F ルーファ広場 グランドステージ

スペシャルゲスト：こっちのけんと

「新浜レオン コンサートツアー2026 〜New Beginning〜」

https://niihamaleon.com/special/concert-tour-2026/

2026年5月30日（土）千葉・白井市文化会館

2026年6月5日（金）大阪・サンケイホールブリーゼ

2026年6月12日（金）広島・コジマホールディングス西区民文化センター

2026年6月14日（日）福岡・電気ビルみらいホール

2026年6月28日（日）愛知・アマノ芸術創造センター名古屋

2026年7月10日（金）北海道・札幌サンプラザホール

2026年7月12日（日）宮城・仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール

2026年7月19日（日）沖縄・ミュージックタウン音市場

2026年7月26日（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA