細野晴希、本拠地開幕戦でノーヒットノーラン。エースもチームも救う”外れ…

3連敗はエースが作った流れ

ファイターズのエスコン開幕戦は細野晴希の「ノーヒットノーラン劇場」だった。これは球史に残るド派手な本拠地開幕だ。もちろん当日は映像や音響、照明を駆使したファイターズならではのエンタメ演出が実施されたのだ。が、どんなに凝ったオープニングゲーム演出もノーヒットノーラン達成には敵わない。首脳陣はよく本拠地開幕戦の先発に細野を指名したものだと思う。当初の情報では有原航平はペイペイではなく、本拠地開幕のカード頭のはずだった。というのも昨年のファンフェスで新庄剛志監督が（敵地ペイペイの）開幕シリーズ3戦の先発を「伊藤、北山、達」と明言していたからだ。それがWBCの疲労なども考慮して「伊藤、達、有原」に変更された。有言実行を旨とする新庄監督には珍しいことだ。

そして、ソフトバンクとの開幕シリーズで3タテを食らったのだ。僕にしてみればエース伊藤大海の作った流れだ。前回WBC総括で踏み込んだ内容を書いたが、ある意味、伊藤は「侍JAPAN2026」の主役なのだ。みんながベネズエラ戦の逆転被弾を見た。ボールも変わり、心身の疲れもあるだろうが、ここで引き下がっては沢村賞投手の名が廃（すた）る。開幕戦、どんなマウンドを務めるか注目していた。勝つか負けるか、結果も重要だが、伊藤大海がどれだけ戦うかが見たかった。

それが5回2/3（90球）、被安打9、失点5と打ち込まれた。3本の被本塁打はWBCベネズエラ戦の悪夢をよみがえらせた。打線はいったん追いつくが、グーリンが救援に失敗、1点差負けを喫する。もちろん野球チームは誰かひとりのせいで負けたりしない（みんなで勝って、みんなで負けるものだ）から、勝負にかけるチームの甘さを反省すべきところだ。但し、伊藤大海はそれで終わらせちゃいけない存在だ。「ストレートの強さがない」「投球の開きが早い」等々、解説者諸氏は「WBC後の伊藤」を心配する。それじゃいけないのだ。エースだから。そこから連鎖反応が起きてしまう。達が試合中盤に突如崩れ、有原は左打者を並べられ攻略される。好敵手ホークス相手に3連敗。これはエースが作った流れだ。

開幕シリーズのお祭りめいた雰囲気、敵地の応援の圧、まだ調子のつかめない選手たち。それを落ち着かせる役割がエースにはある。ただ僕は（神ならぬ人間に）全部勝てなんて言わない。戦ってくれればいい。だんだん力を出せばいい。開幕シリーズはホームランがよく出たけれど、先発陣総崩れだった。これを捕手田宮裕涼の責任と捉え、「伏見がいたらなぁ」と愚痴るSNSの投稿も目にした。

重たい空気を一掃した細野

決していいムードで迎えたとは言えない本拠地開幕だったのだ。予告先発は細野晴希。どうだろう、ファンの大方は「ちょっと頼りないな…」と思ったのじゃないか。昨年3勝の若武者。ローテの格から言えばWBC帰りの北山亘基、対ロッテの実績から言えば加藤貴之が順当なところだ。なぜカード頭が細野なのか。細野で落としたら開幕4連敗になる。どんどん後ろの責任が重くなるパターンだ。

それが大当たりも大当たり、ノーヒットノーランの快投をひっぱり出した。とんでもないショーだ。この細野起用は後々、逸話として語られるだろう。2026シーズン、もしファイターズが優勝するなら起点はこの本拠地開幕である。駆けつけたファンは開幕戦のチケットを安かったと思っているだろう。ただでさえ清宮＆レイエスの「アベックホームラン」が2つも付いてきた。ソフトバンク戦の3連敗を払拭する歓喜爆発の試合展開。その上、更に細野の大記録が乗っかるのだ。いやぁ、うらやましい。ご覧になった方は一生の自慢だ。

細野晴希はついに自分の投球を見つけたように思える。ずっとこれを探していたのだ。とにかく速球が魅力だった。ただコントロールに難ありというのが定評だった。ドラフトでも他球団の指名が見送られ、ファイターズの「外れの外れ」1巡目指名でやっと名前が挙がる。僕も「細野は難しいよ」「ハムに細野が育てられるかな」と言われた。素材はメジャー級なのに、ずーっと試行錯誤を繰り返してるような投手だった。

細かい技術的なところはわからない。が、下が安定し、身体の軸がブレなくなったと思う。腕は少し下げた。ストレートは元々強いが、そこに角度が加わった。ノーヒットノーランに関しては「初回のゲッツーが効いた」という声がもっぱらだ。それはそうなんだけど、僕はトントン行き過ぎて不安もあった。対ソフトバンク第2戦の達孝太を連想したのだ。ずっと抑え込んでる投手はひとつつまづくと案外もろいときがある。本拠地開幕の細野は完璧だった。完璧は怖い。どこまで行けるのか。どこまで行かせるのか。その見極めはできてるんだろうな。正直、ワクワクよりもドキドキが勝っていた。

それが最後まで行ったのだ。9回2死から清宮のエラー（清宮「野球やってて自分のエラーを願ったのは初めて」）でワンテンポ遅れたが、見事三振で記録達成！ ソフトバンク戦3連敗の嫌なムードが吹っ飛んだ。これは話が飛ぶようだけど、伊藤大海もツイてると思った。自分が果たせなかった「今年は行けるっていうムードを作る」大役を細野がやってくれた。ファンは疑いなく「今年は特別なシーズンになる」と感じた。

ロッテ戦を2勝1敗で乗り切ってから、伊藤大海に名誉挽回のチャンスが巡ってくる。4/3、オリックス戦のカード頭。ランナーを背負う苦しいピッチングが続いたが、味方の援護にも恵まれ、6回（101球）、被安打4、四死球2、失点0で勝ちをつける。物語ができてゆく。細野晴希がド派手に始め、好調「ドミネイト打線」（土井悠平アナも使用）が弾みをつけたところに、伊藤大海がうまく乗っかった。ここからはずんずん行くだけ。次の細野の登板も大いに楽しみだ。