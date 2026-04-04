千葉ロッテマリーンズの元選手、内竜也氏が4月3日の福岡ソフトバンクホークス戦の試合前、始球式に登場した。

2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」が2026年に20周年を迎えるにあたり、周年記念をともに盛り上げるアンバサダーとして、球団OBの内竜也氏が就任。

3日(金)～5日(日)に開催されるスペシャルイベント「TEAM26デー」では、OBゲストがトークショーや始球式に登場。4日は清水直行氏、5日は竹原直隆氏、成瀬善久氏が始球式を務める予定となっている。

始球式を行った内竜也氏は、「引退セレモニー以来、5年ぶりのマリンのマウンドでしたが、久々こんなに緊張しましたね。スタンドのファンの方々が”内コール”をしてくれたのですが、熱い声援を送り続けてくれた当時のマリンスタジアムを思い出して、胸が熱くなりました…。

貴重な機会をいただき、ありがとうございました。今年は球団ファンクラブ『TEAM26』の20周年アンバサダーとして1年間、しっかりとファンの皆さんと共にマリーンズを応援していきたいと思います！」と引退試合以来、5年ぶりとなるマウンドへの思いを語った。

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