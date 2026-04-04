チャンピオンシップ（イングランド2部）第40節が3日に行われ、首位コヴェントリーはホームでダービー・カウンティと対戦した。

坂元達裕が先発した一戦は、12分にコヴェントリーがフランク・オンエカの得点で先制。しかし38分、ダービー・カウンティのマットクラークがゴリブルで左サイドを駆け上がりクロスを上げると、ゴールファーサイドで待ち構えていたベン・ブレアトン・ディアスが頭で合わせ、試合を振り出しに戻す。

前半を1－1で終えたコヴェントリーは68分、途中出場のジャック・ルドニがボックス内での巧みなボールキープから左足でシュートをゴールに突き刺し、再びコヴェントリーがリード。それでも77分にはダービー・カウンティがPKを獲得し、ブレアトン・ディアスがこれを沈めて再び追いつく。

だが80分、坂元達裕が敵陣深くの右サイドでボールを持つと、カットインさせるかと思わせてオーバーラップしたミラン・ファン・エヴァイクにパス。そのファン・エヴァイクはワンタッチでクロスを送ると、ルドニがワンタッチで合わせ、またしてもコヴェントリーがリードした。

試合はこのままコヴェントリーが3－2で勝利。前節終了時点でリーグ2位に位置していたミドルズブラが先に今節の試合を消化し、3位ミルウォールに敗戦したため、順位が逆転しミルウォールが暫定で自動昇格圏の2位に浮上。フランク・ランパード監督率いる首位コヴェントリーは、リーグ戦残り6試合で2位との勝ち点差を「11」に広げ、プレミアリーグ昇格へまた一歩近づくこととなった。なお、坂元達裕はフル出場を果たした。

次節、コヴェントリーは6日にアウェイでハル・シティと、ダービー・カウンティは6日にホームでストークとそれぞれ対戦する。

【スコア】

コヴェントリー 3－2 ダービー・カウンティ

【得点者】

1－0 12分 フランク・オンエカ（コヴェントリー）

1－1 38分 ベン・ブレアトン・ディアス（ダービー・カウンティ）

2－1 68分 ジャック・ルドニ（コヴェントリー）

2－2 77分 ベン・ブレアトン・ディアス（PK／ダービー・カウンティ）

3－2 80分 ジャック・ルドニ（コヴェントリー）

【ハイライト動画】コヴェントリーvsダービー・カウンティ