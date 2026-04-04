バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督は、イングランド代表FWハリー・ケインがフライブルク戦を欠場すると明かし、チャンピオンズリーグ（CL）のレアル・マドリード戦の出場については「楽観的だ」と話した。3日、クラブ公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。

ハリー・ケインは3月27日にイングランド代表に合流したものの、トレーニング中も負傷により日本代表戦を欠場。当初は「トレーニング中に軽い問題を抱えた」と伝えられていた。

コンパニ監督は、鈴木唯人を擁するフライブルク戦を控えた会見で「ハリー（・ケイン）は日曜日までは問題なくトレーニングをこなしていたが、代表に合流したときに足首のケガを負った。明日の試合（フライブルク戦）には出場できないだろう」と、ケインが同試合を欠場すると明かした。

バイエルンは7日、レアル・マドリード（スペイン）とのCL・準々決勝のファーストレグに臨む。コンパニ監督は、ケインがこの試合に出場する可能性について「楽観的に考えている」とコメント。ケインが出場する可能性はあるようだ。

またコンパニ監督は、GKマヌエル・ノイアーについて「100パーセント万全の状態だ」とフライブルク戦に出場できるとコメント。伊藤洋輝やアルフォンソ・デイヴィス、ジャマル・ムシアラ、アレクサンダル・パヴロヴィッチといった選手についても「ムシアラとデイヴィスは出場できるし、伊藤は代表戦で出場機会を重ねてきた。ノイアーとパヴロヴィッチも戻ってきた。誰を先発させるかはこれから考えていくが、チームは理想的な状態だ」と語った。

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