ゴルフ歴20年！長野久義のゴルフの実力は？「動いているボールのほうが簡単です（笑）」

◆ゴルフ歴20年長野久義が明かす本音
【あなたのゴールデンタイムを教えて】
佐藤：リスナーの皆さんから、日々のなかで一番輝いているときを教えてもらい、今後の人生を輝かせるうえでのヒントを探していくコーナーです。
＜リスナーからのメッセージ＞
「私は農家で、トラクターでの作業時間は3時間以上かかることもあります。そんな私のゴールデンタイムは、座りっぱなしや腰にくる農作業をした後、帰宅前に打ちっぱなし（ゴルフ練習場）に行く時間です。準備運動をしっかりしてから力まず打つことで、とてもすっきりします。毎年“100切り”を目指しています（笑）。長野さんのベストスコアもぜひ教えてください！」
長野：ありがとうございます。
佐藤：どうですか、長野さん。
長野：僕もゴルフは、社会人野球の頃から始めて20年近くやっていますし、ましてや止まっているボールなので、ベストスコアは……だいたい70は打たないですね。
佐藤：“打たない”っていうのは？
長野：途中までは70くらいのペースなんですけど、それからだいたい30回くらい打つので、18ホール終わる頃にはだいたい100くらいです。
佐藤：へぇ、意外ですね。
長野：もう本当に全然うまくならないので。
佐藤：ゴルフも右で打ちますよね？
長野：もちろん右ですけど、やっぱり力みますね。力まず打つようにはしていますけど。
佐藤：野球と何が違いますか？
長野：やっぱり（ゴルフのほうが）難しいですね……。
佐藤：でも、ご自分で先ほど言ってたじゃないですか「止まっているボールなので……」って。
長野：いや、多分動いているボールのほうが簡単です（笑）。
佐藤：じゃあ、ゴルフボールがピューって（長野さんのほうへ）飛んできたら……。
長野：あっ、そういうふうに今度やってみます（笑）。
佐藤：ハハハ（笑）。
長野：“飛んできた”とイメージして打ってみます。でも、僕はすぐ（ダフって）目土したり、芝をだいぶえぐったりして、ゴルフ場にも迷惑をかけているので。
佐藤：ですけど、当たればずいぶん飛ぶんじゃないですか？
長野：300ヤードくらいですかね。
佐藤：マジですか!?
長野：まあ飛びますね。
佐藤：ですよね。ちなみに、（現役の）シーズン中は行けなかったですか？
長野：そうですね、シーズンオフにみんなで行くことは結構あります。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/