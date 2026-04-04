ゴルフ歴20年！長野久義のゴルフの実力は？「動いているボールのほうが簡単です（笑）」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 3月29日（日）の放送では、長野のゴルフスキルについて語りました。

◆ゴルフ歴20年長野久義が明かす本音

【あなたのゴールデンタイムを教えて】

佐藤：リスナーの皆さんから、日々のなかで一番輝いているときを教えてもらい、今後の人生を輝かせるうえでのヒントを探していくコーナーです。

＜リスナーからのメッセージ＞

「私は農家で、トラクターでの作業時間は3時間以上かかることもあります。そんな私のゴールデンタイムは、座りっぱなしや腰にくる農作業をした後、帰宅前に打ちっぱなし（ゴルフ練習場）に行く時間です。準備運動をしっかりしてから力まず打つことで、とてもすっきりします。毎年“100切り”を目指しています（笑）。長野さんのベストスコアもぜひ教えてください！」

長野：ありがとうございます。

佐藤：どうですか、長野さん。

長野：僕もゴルフは、社会人野球の頃から始めて20年近くやっていますし、ましてや止まっているボールなので、ベストスコアは……だいたい70は打たないですね。

佐藤：“打たない”っていうのは？

長野：途中までは70くらいのペースなんですけど、それからだいたい30回くらい打つので、18ホール終わる頃にはだいたい100くらいです。

佐藤：へぇ、意外ですね。

長野：もう本当に全然うまくならないので。

佐藤：ゴルフも右で打ちますよね？

長野：もちろん右ですけど、やっぱり力みますね。力まず打つようにはしていますけど。

佐藤：野球と何が違いますか？

長野：やっぱり（ゴルフのほうが）難しいですね……。

佐藤：でも、ご自分で先ほど言ってたじゃないですか「止まっているボールなので……」って。

長野：いや、多分動いているボールのほうが簡単です（笑）。

佐藤：じゃあ、ゴルフボールがピューって（長野さんのほうへ）飛んできたら……。

長野：あっ、そういうふうに今度やってみます（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）。

長野：“飛んできた”とイメージして打ってみます。でも、僕はすぐ（ダフって）目土したり、芝をだいぶえぐったりして、ゴルフ場にも迷惑をかけているので。

佐藤：ですけど、当たればずいぶん飛ぶんじゃないですか？

長野：300ヤードくらいですかね。

佐藤：マジですか!?

長野：まあ飛びますね。

佐藤：ですよね。ちなみに、（現役の）シーズン中は行けなかったですか？

長野：そうですね、シーズンオフにみんなで行くことは結構あります。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/