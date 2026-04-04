リーグ・アン第28節が3日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とトゥールーズが対戦した。

PSGは、8日にリヴァプール（イングランド）とのチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝のファーストレグを控える中、トゥールーズとのリーグ戦に臨んだ。

試合は23分にPSGが先制。ウスマン・デンベレがセンターサークル付近でパスを受け、ドリブルで前進し、右サイドを駆け上がっていたイ・ガンインへパス。イ・ガンインが通した折り返しのクロスはクリアされたものの、このクリアボールをデンベレがダイレクトボレーでゴール右上に叩き込んだ。

それでも27分、トゥールーズは左CKのチャンスでラスムス・ニコライセンがこぼれ球を頭で押し込み、試合を振り出しに戻した。

ところが33分、PSGが右CKのチャンスを獲得。キッカーのイ・ガンインが蹴ったボールをフヴィチャ・クヴァラツヘリアがゴールニアサイドで頭でそらすと、最後はデンベレが押し込み、PSGが再びリードを奪う。前半はPSGが1点リードして終えた。

後半も前半と同じく、PSGが主導権を握る展開となるが、なかなか次の得点が生まれないまま終盤に突入する。すると後半アディショナルタイム2分、PSGが敵陣でセカンドボールを回収すると、ゴンサロ・ラモスがボックス左前からダイレクトでシュート。弧を描いたシュートはゴール右に吸い込まれていった。

PSGは3－1でトゥールーズに勝利し、公式戦4連勝を達成したほか、2位RCランスとの勝ち点差を暫定ながら「4」に広げ、リーグ・アン首位の座をキープすることに成功した。

PSGはこのあと、8日に行われるCL・準々決勝のファーストレグでホームにリヴァプール（イングランド）を迎える。トゥールーズは、12日に行われる次節でホームでリールと対戦する。

【スコア】

パリ・サンジェルマン 3－1 トゥールーズ

【得点者】

1－0 23分 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

1－1 27分 ラスムス・ニコライセン（トゥールーズ）

2－1 33分 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

3－1 90＋2分 ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン）