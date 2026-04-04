楽天 vs 西武の試合開始前情報
- 対戦カード：楽天 vs 西武
- 開催球場：ベルーナドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天4勝-西武1勝（4/3 楽天6-3西武 (楽天)、10/4 西武2-3楽天 (楽天)、10/3 西武6-7楽天 (楽天)、9/21 西武8-2楽天 (西武)、9/20 西武1-2楽天 (楽天)）
- 楽天スタメン：1(中)中島 大輔、2(右)佐藤 直樹、3(三)黒川 史陽、4(指)Ｌ・ボイト、5(遊)村林 一輝、6(一)浅村 栄斗、7(左)Ｃ・マッカスカー、8(捕)伊藤 光、9(二)小深田 大翔、10(投)瀧中 瞭太
- 西武スタメン：1(左)桑原 将志、2(二)石井 一成、3(捕)小島 大河、4(指)林 安可、5(三)渡部 聖弥、6(一)外崎 修汰、7(中)長谷川 信哉、8(右)Ａ・カナリオ、9(遊)源田 壮亮、10(投)武内 夏暉
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4