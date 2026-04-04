阪神 vs 広島の試合開始前情報
- 対戦カード：阪神 vs 広島
- 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
- 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神5勝-広島0勝（4/3 阪神4-2広島 (阪神)、9/18 阪神7-2広島 (阪神)、9/17 阪神6-1広島 (阪神)、9/7 広島0-2阪神 (阪神)、9/6 広島1-4阪神 (阪神)）
- 阪神スタメン：1(中)近本 光司、2(二)中野 拓夢、3(右)森下 翔太、4(三)佐藤 輝明、5(一)大山 悠輔、6(遊)木浪 聖也、7(捕)坂本 誠志郎、8(左)福島 圭音、9(投)大竹 耕太郎
- 広島スタメン：1(中)大盛 穂、2(右)中村 奨成、3(遊)小園 海斗、4(三)佐々木 泰、5(左)Ｓ・ファビアン、6(捕)坂倉 将吾、7(一)Ｅ・モンテロ、8(二)勝田 成、9(投)Ｆ・ターノック
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4