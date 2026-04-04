ＤｅＮＡ vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 巨人
  • 開催球場：東京ドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ4勝-巨人1勝（4/3 ＤｅＮＡ3-1巨人 (ＤｅＮＡ)、10/12 巨人6-7ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、10/11 巨人2-6ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/27 巨人9-8ＤｅＮＡ (巨人)、9/26 巨人4-5ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)）
  • ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧　秀悟、2(左)度会　隆輝、3(三)筒香　嘉智、4(一)佐野　恵太、5(捕)松尾　汐恩、6(右)Ｃ・ヒュンメル、7(中)梶原　昂希、8(遊)林　琢真、9(投)入江　大生
  • 巨人スタメン：1(二)浦田　俊輔、2(左)Ｔ・キャベッジ、3(遊)泉口　友汰、4(三)Ｂ・ダルベック、5(右)中山　礼都、6(捕)岸田　行倫、7(中)佐々木　俊輔、8(一)増田　陸、9(投)Ｓ・ハワード

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4