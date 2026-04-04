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【ソ 5-2 ロ】
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試合終了
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OUT
4番 山口 航輝 センターフライ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｄ・ヘルナンデス に代わって 10番 杉山 一樹
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OUT
ソ5-2ロ
3番 西川 史礁 フォアボール ロッテ得点！ ソ 5-2 ロ ランナー：1、3塁
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OUT
Ｄ・ヘルナンデス がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
2番 藤原 恭大 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 岡 大海 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 友杉 篤輝 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 木村 光 に代わって 10番 Ｄ・ヘルナンデス
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OUT
3番 柳町 達 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 近藤 健介 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 野村 勇 ショートゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 代打 Ｇ・ポランコ に代わって 2番 藤原 恭大
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OUT
守備交代：センター 藤原 恭大 に代わって 1番 岡 大海
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OUT
守備交代：ファースト 岡 大海 に代わって 4番 山口 航輝
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OUT
投手交代：ピッチャー 宮﨑 颯 に代わって 10番 益田 直也
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OUT
7番 小川 龍成 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 寺地 隆成 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｇ・ポランコ 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：山本 大斗 に代わって 4番 Ｇ・ポランコ
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OUT
3番 西川 史礁 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 晴 に代わって 10番 木村 光
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OUT
9番 周東 佑京 見逃し三振 3アウト
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OUT
ソ5-1ロ
8番 海野 隆司 左中間ホームラン ソフトバンク得点！ ソ 5-1 ロ
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OUT
7番 今宮 健太 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 牧原 大成 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 栗原 陵矢 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 高野 脩汰 に代わって 10番 宮﨑 颯
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OUT
守備交代：セカンド 代打 髙部 瑛斗 に代わって 7番 小川 龍成
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 佐藤 都志也 に代わって 8番 佐藤 都志也
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OUT
1番 岡 大海 サードゴロ 3アウト
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OUT
9番 友杉 篤輝 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 佐藤 都志也 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
代打：松川 虎生 に代わって 8番 佐藤 都志也
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OUT
7番 髙部 瑛斗 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
代打：池田 来翔 に代わって 7番 髙部 瑛斗
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OUT
4番 山川 穂高 空振り三振 3アウト
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OUT
ソ3-1ロ
3番 柳町 達 センターツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 3-1 ロ ランナー：2塁
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OUT
2番 近藤 健介 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 野村 勇 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
高野 脩汰 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
9番 周東 佑京 ピッチャーヒット ランナー：1、3塁
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OUT
8番 海野 隆司 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 今宮 健太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 晴也 に代わって 10番 高野 脩汰
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OUT
6番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 山本 大斗 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 牧原 大成 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 山川 穂高 セカンドフライ 1アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ライトフライ 3アウト
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OUT
ソ0-1ロ
2番 藤原 恭大 センターヒット ロッテ得点！ ソ 0-1 ロ ランナー：2塁
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OUT
1番 岡 大海 見逃し三振 2アウト
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OUT
9番 友杉 篤輝 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 松川 虎生 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 柳町 達 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 野村 勇 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 周東 佑京 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 池田 来翔 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
5番 寺地 隆成 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 山本 大斗 サードゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
3番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 今宮 健太 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 牧原 大成 ショートゴロ 2アウト
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OUT
5番 栗原 陵矢 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 岡 大海 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 友杉 篤輝 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 山川 穂高 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 柳町 達 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 野村 勇 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 周東 佑京 ファーストライナー 1アウト
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OUT
8番 松川 虎生 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 池田 来翔 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
6番 Ｎ・ソト フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 寺地 隆成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 山本 大斗 見逃し三振 1アウト
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OUT
8番 海野 隆司 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 今宮 健太 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 牧原 大成 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
1塁ランナー藤原 恭大 盗塁失敗 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 岡 大海 サードゴロ 1アウト
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OUT
5番 栗原 陵矢 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 山川 穂高 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 近藤 健介 ショートライナー 2アウト
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OUT
1番 野村 勇 サードゴロ 1アウト
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