2026.04.04 14:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 0
日本ハム 0 0 0 0 3 0 3 0 X 6 11 2
  • 【オ 3-6 日】
  • 試合終了
  • OUT

    4番 太田 椋 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 宗 佑磨 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：センター 矢澤 宏太 に代わって 7番 五十幡 亮汰

  • OUT

    守備交代：レフト 水谷 瞬 に代わって 1番 矢澤 宏太

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 田中 正義 に代わって 10番 柳川 大晟

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 矢澤 宏太 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 水野 達稀 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 田宮 裕涼 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 水谷 瞬 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 古田島 成龍 に代わって 10番 平野 佳寿

  • OUT

    1番 麦谷 祐介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 紅林 弘太郎 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    守備交代：セカンド 野村 佑希 に代わって 3番 奈良間 大己

  • OUT

    守備交代：センター 西川 遥輝 に代わって 1番 矢澤 宏太

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 上原 健太 に代わって 10番 田中 正義

  • OUT

    6番 吉田 賢吾 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 古田島 成龍

  • OUT

    5番 万波 中正 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 郡司 裕也 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    オ3-6日

    3番 野村 佑希 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 3-6 日

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 敬遠 ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 西川 遥輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 水野 達稀 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 田宮 裕涼 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 九里 亜蓮 に代わって 10番 山﨑 颯一郎

  • OUT

    7番 廣岡 大志 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 中川 圭太 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 Ｂ・シーモア 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 島本 浩也 に代わって 10番 上原 健太

  • OUT

    7番 水谷 瞬 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 吉田 賢吾 ファーストフライ 2アウト

  • OUT

    5番 万波 中正 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 郡司 裕也 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 達 孝太 に代わって 10番 島本 浩也

  • OUT

    オ3-3日

    ファースト 清宮 幸太郎が後逸 オリックス得点！ オ 3-3 日 ランナー：1塁

  • OUT

    オ2-3日

    2番 宗 佑磨 ファーストエラー ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー麦谷 祐介 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 麦谷 祐介 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    サード 郡司 裕也が後逸 ランナー：1塁

  • OUT

    9番 紅林 弘太郎 サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    8番 若月 健矢 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 野村 佑希 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    オ2-3日

    1番 西川 遥輝 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 2-3 日

  • OUT

    9番 水野 達稀 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    8番 田宮 裕涼 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    7番 水谷 瞬 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 廣岡 大志 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    6番 中川 圭太 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 Ｂ・シーモア セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 太田 椋 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 西川 龍馬 サードフライ 1アウト

  • OUT

    2番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 吉田 賢吾 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 万波 中正 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 郡司 裕也 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 野村 佑希 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 麦谷 祐介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 紅林 弘太郎 ピッチャーヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー廣岡 大志 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 廣岡 大志 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 西川 遥輝 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 水野 達稀 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    8番 田宮 裕涼 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    7番 水谷 瞬 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 中川 圭太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｂ・シーモア 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 吉田 賢吾 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 万波 中正 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 宗 佑磨 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 麦谷 祐介 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    9番 紅林 弘太郎 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 若月 健矢 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー清宮 幸太郎 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    3番 野村 佑希 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 西川 遥輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 廣岡 大志 空振り三振 3アウト

  • OUT

    オ2-0日

    6番 中川 圭太 ライトヒット オリックス得点！ オ 2-0 日 ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 Ｂ・シーモア ショートヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 太田 椋 サードライナー 2アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    オ1-0日

    2番 宗 佑磨 ライトホームラン オリックス得点！ オ 1-0 日

  • OUT

    1番 麦谷 祐介 空振り三振 1アウト

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