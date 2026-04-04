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【オ 3-6 日】
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試合終了
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OUT
4番 太田 椋 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
2番 宗 佑磨 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 矢澤 宏太 に代わって 7番 五十幡 亮汰
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OUT
守備交代：レフト 水谷 瞬 に代わって 1番 矢澤 宏太
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 正義 に代わって 10番 柳川 大晟
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OUT
2番 清宮 幸太郎 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 矢澤 宏太 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
9番 水野 達稀 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 田宮 裕涼 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 水谷 瞬 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 古田島 成龍 に代わって 10番 平野 佳寿
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OUT
1番 麦谷 祐介 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 紅林 弘太郎 ショートゴロ 2アウト
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OUT
8番 若月 健矢 セカンドライナー 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 野村 佑希 に代わって 3番 奈良間 大己
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OUT
守備交代：センター 西川 遥輝 に代わって 1番 矢澤 宏太
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OUT
投手交代：ピッチャー 上原 健太 に代わって 10番 田中 正義
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OUT
6番 吉田 賢吾 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 古田島 成龍
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OUT
5番 万波 中正 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 郡司 裕也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
オ3-6日
3番 野村 佑希 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 3-6 日
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OUT
2番 清宮 幸太郎 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
1番 西川 遥輝 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 水野 達稀 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 田宮 裕涼 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 九里 亜蓮 に代わって 10番 山﨑 颯一郎
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OUT
7番 廣岡 大志 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 中川 圭太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 Ｂ・シーモア 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 島本 浩也 に代わって 10番 上原 健太
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OUT
7番 水谷 瞬 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 吉田 賢吾 ファーストフライ 2アウト
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OUT
5番 万波 中正 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
4番 郡司 裕也 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 空振り三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 達 孝太 に代わって 10番 島本 浩也
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OUT
オ3-3日
ファースト 清宮 幸太郎が後逸 オリックス得点！ オ 3-3 日 ランナー：1塁
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OUT
オ2-3日
2番 宗 佑磨 ファーストエラー ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー麦谷 祐介 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
1番 麦谷 祐介 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
サード 郡司 裕也が後逸 ランナー：1塁
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OUT
9番 紅林 弘太郎 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
8番 若月 健矢 見逃し三振 1アウト
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OUT
3番 野村 佑希 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
オ2-3日
1番 西川 遥輝 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 2-3 日
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OUT
9番 水野 達稀 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
8番 田宮 裕涼 見逃し三振 1アウト
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OUT
7番 水谷 瞬 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 廣岡 大志 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 中川 圭太 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 Ｂ・シーモア セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
4番 太田 椋 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 西川 龍馬 サードフライ 1アウト
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OUT
2番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 吉田 賢吾 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 万波 中正 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 郡司 裕也 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
3番 野村 佑希 見逃し三振 2アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 麦谷 祐介 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 紅林 弘太郎 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー廣岡 大志 盗塁失敗 2アウト
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OUT
8番 若月 健矢 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 廣岡 大志 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 遥輝 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 水野 達稀 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 田宮 裕涼 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 水谷 瞬 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 中川 圭太 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 Ｂ・シーモア 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 吉田 賢吾 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 万波 中正 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 宗 佑磨 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 麦谷 祐介 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
9番 紅林 弘太郎 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 若月 健矢 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー清宮 幸太郎 盗塁失敗 3アウト
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OUT
3番 野村 佑希 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 遥輝 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 廣岡 大志 空振り三振 3アウト
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OUT
オ2-0日
6番 中川 圭太 ライトヒット オリックス得点！ オ 2-0 日 ランナー：1、2塁
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OUT
5番 Ｂ・シーモア ショートヒット ランナー：1、3塁
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OUT
4番 太田 椋 サードライナー 2アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
オ1-0日
2番 宗 佑磨 ライトホームラン オリックス得点！ オ 1-0 日
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OUT
1番 麦谷 祐介 空振り三振 1アウト
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