バッグがパンパンな人は「運」を逃す？ 今すぐできる「新年度の運気」を引き寄せる3つの整理術

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「新年度の運気を逃さないために知っておきたいバッグの整理術」について解説します。新年度がスタートして数日。新しい環境や仕事に慣れようと、ついつい資料や小物を詰め込み、気づけばバッグが「パンパン」になっていませんか？実は、持ち物の状態は、その人の心の余裕や仕事のパフォーマンスを映し出す鏡と言われることもあります。今回は、新年度の運気を逃さないために知っておきたい、バッグの整理術をご紹介します。「運が良い」とされる人の共通点に、フットワークの軽さがあります。逆に、重すぎるバッグや中身が整理されていない状態には、以下のようなデメリットが潜んでいると考えられています。■チャンスへの反応が遅れる→必要なものがすぐに出てこないストレスは、脳のワーキングメモリを無駄に消費します。■「隙間」がないと新しいものが入らない→物理的なスペースがない状態は、心理的にも「新しい情報や縁」を受け入れる余裕を奪ってしまうという考え方もあります。■清潔感が損なわれる→パンパンに膨らんだバッグは、型崩れしやすく、周囲に「余裕のなさ」を感じさせてしまう可能性も。新年度のフレッシュな運気を味方につけるために、まずは以下の3点をチェックしてみましょう。帰宅後、バッグの中身を一度すべて机の上に出してみましょう。「今日1日使わなかったもの」は意外と多いはず。不要なレシート、使い終わった資料、念のために持っていた重いモバイルバッテリー……。一度リセットすることで、翌朝「今の自分に必要なもの」だけを選び取る余裕が生まれます。「もしもの時のため」に持ち歩いている雨傘や何本ものペン、予備のマスク。もちろん備えは大切ですが、過剰な備えは「不安」の裏返しでもあります。「今日は雨が降らない」と決めたら傘を置いていく。そんな小さな決断の積み重ねが、自分への信頼感を高め、フットワークを軽くしてくれます。バッグの底に溜まった小さなゴミや消しゴムのカスなどは、意外と見落としがちです。「入り口」や「底」を綺麗に保つことは、風水などの観点からも、良いエネルギーを循環させるための基本と言われています。週に一度は内側をきれいにすると◎バッグが軽くなると、自然と背筋が伸び、歩くスピードも変わります。その「軽やかさ」こそが、新年度の新しい出会いやチャンスを掴み取るための第一歩。「何を入れようか」と考える前に、まずは「何を出そうか」から始めてみませんか？スッキリとしたバッグで、4月の爽やかな風を感じながら一歩を踏み出せば、思わぬ幸運が舞い込んでくるかもしれません。