2026年4月の運勢「血液型×タロット占い」A型・B型・O型・AB型の運気と開運のヒント【今月の運勢】

2026年4月、あなたの運勢はどう動くのでしょうか？ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年4月の運勢占い。TOKYO FM＋では、2026年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信しています。本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の人気占い師・草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが、血液型とタロットカードを組み合わせた占術で4月の運気を占った解説。恋愛、仕事、人間関係において、今月をより良く過ごすための具体的なアドバイスを血液型別にお伝えします。信頼できる人のアドバイスが思わぬ突破口になる月。自分一人で抱え込まず、先輩や経験者の言葉に耳を傾けてみましょう。新月以降、学びを行動に変えるタイミングが訪れます。「正しい順番で動く」ことが、一番の近道になります。あなたの寄り添いが周りをほっとさせる月。周りの感情に敏感な分、疲れやすくもなりそう。一人になれる時間もしっかり確保しておきましょう。月の後半は、あなたのやさしさが自然と評価される場面が増えてきます。結果を急ぎすぎず「積み重ね」に目を向ける月。頑張っているのに手応えを感じにくい時期ですが、それは土台をつくっている大切な段階。焦らずコツコツを続けた人が、月末にじわりと報われ始めます。今月は「量より質」を合言葉にしましょう。思い切って動くことが流れをつくる月。頭で考えすぎるより、やってみることを優先しましょう。中旬以降、あなたの決断や提案が周りを動かすパワーを持ちます。リーダーシップを発揮するチャンスが来たら、迷わず手を挙げていきましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としても活動しており、芸能関係者からの信頼も厚い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4