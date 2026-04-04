2026年4月の運勢「血液型×タロット占い」A型・B型・O型・AB型の運気と開運のヒント【今月の運勢】

■A型
法王（正位置）
信頼できる人のアドバイスが思わぬ突破口になる月。自分一人で抱え込まず、先輩や経験者の言葉に耳を傾けてみましょう。新月以降、学びを行動に変えるタイミングが訪れます。「正しい順番で動く」ことが、一番の近道になります。
■B型
カップのクイーン（正位置）
あなたの寄り添いが周りをほっとさせる月。周りの感情に敏感な分、疲れやすくもなりそう。一人になれる時間もしっかり確保しておきましょう。月の後半は、あなたのやさしさが自然と評価される場面が増えてきます。
■O型
ペンタクルの9（逆位置）
結果を急ぎすぎず「積み重ね」に目を向ける月。頑張っているのに手応えを感じにくい時期ですが、それは土台をつくっている大切な段階。焦らずコツコツを続けた人が、月末にじわりと報われ始めます。今月は「量より質」を合言葉にしましょう。
■AB型
ワンドのキング（正位置）
思い切って動くことが流れをつくる月。頭で考えすぎるより、やってみることを優先しましょう。中旬以降、あなたの決断や提案が周りを動かすパワーを持ちます。リーダーシップを発揮するチャンスが来たら、迷わず手を挙げていきましょう。
■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としても活動しており、芸能関係者からの信頼も厚い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4