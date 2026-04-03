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【Ｄ 3-1 巨】
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試合終了
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OUT
8番 丸 佳浩 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代打：門脇 誠 に代わって 8番 丸 佳浩
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OUT
7番 坂本 勇人 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 岸田 行倫 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 若林 楽人 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 林 琢真 に代わって 4番 石上 泰輝
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OUT
守備交代：サード 代走 石上 泰輝 に代わって 8番 林 琢真
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OUT
守備交代：ライト Ｃ・ヒュンメル に代わって 6番 神里 和毅
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｓ・レイノルズ に代わって 9番 山﨑 康晃
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OUT
6番 Ｃ・ヒュンメル センターフライ 3アウト
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OUT
5番 山本 祐大 空振り三振 2アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 宮﨑 敏郎 に代わって 4番 石上 泰輝
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 佐野 恵太 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 大城 卓三 に代わって 1番 泉 圭輔
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 松本 剛 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 大城 卓三 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：又木 鉄平 に代わって 1番 大城 卓三
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OUT
9番 中山 礼都 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 東 克樹 に代わって 9番 Ｓ・レイノルズ
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OUT
2番 度会 隆輝 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 東 克樹 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 林 琢真 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 門脇 誠 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 坂本 勇人 レフトフライ 2アウト
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OUT
Ｄ3-1巨
6番 岸田 行倫 レフトヒット 巨人得点！ Ｄ 3-1 巨 ランナー：1、2塁
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OUT
5番 若林 楽人 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 1アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 梶原 昂希 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 Ｃ・ヒュンメル センターフライ 2アウト
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OUT
5番 山本 祐大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 ライトファウルフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 若林 楽人 に代わって 9番 中山 礼都
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OUT
守備交代：レフト Ｔ・キャベッジ に代わって 5番 若林 楽人
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 中山 礼都 に代わって 1番 又木 鉄平
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OUT
2番 松本 剛 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 中山 礼都 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：中川 皓太 に代わって 9番 中山 礼都
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OUT
3番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 東 克樹 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 竹丸 和幸 に代わって 9番 中川 皓太
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OUT
8番 門脇 誠 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 坂本 勇人 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 岸田 行倫 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 林 琢真 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 梶原 昂希 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
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OUT
Ｄ3-0巨
6番 Ｃ・ヒュンメル レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 3-0 巨 ランナー：1、2、3塁
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OUT
Ｄ2-0巨
5番 山本 祐大 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-0 巨 ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
レフト Ｔ・キャベッジが落球 ランナー：1、2塁
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OUT
2番 度会 隆輝 レフトエラー ランナー：1、2塁
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OUT
1番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 若林 楽人 ファーストフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
3番 泉口 友汰 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 松本 剛 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 東 克樹 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
Ｄ1-0巨
8番 林 琢真 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 巨 ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 梶原 昂希 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 Ｃ・ヒュンメル フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 山本 祐大 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 ショートゴロ 2アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 Ｔ・キャベッジ 見逃し三振 3アウト
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OUT
9番 竹丸 和幸 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 門脇 誠 サードゴロ 1アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー梶原 昂希 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
9番 東 克樹 スリーバント失敗 2アウト
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OUT
8番 林 琢真 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 梶原 昂希 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
7番 坂本 勇人 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 岸田 行倫 ショートゴロ 2アウト
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OUT
5番 若林 楽人 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 Ｃ・ヒュンメル 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 山本 祐大 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 松本 剛 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 ショートフライ 1アウト
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