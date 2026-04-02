前夜に激しい口論、率直な思いを吐露し波乱の展開に　『さよならプロポーズ via オーストラリア』第5話

ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第5話が、きょう2日(21:00〜)に配信される。

  • 『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「中間決断」の模様が描かれる

第5話では、旅の4日目を迎え、このまま旅を続けるか、ここでリタイアして別れるかを選択する「中間決断」の模様が描かれる。決断当日の朝食では重苦しい空気が漂い、メンバーたちが「喉が通らない」と食事も手につかないほど思い悩む姿も。

ナオキとリノのカップルは、公園で旅を続けるか、別れるかについて相談し、リノが「納得しきれてない部分があって、まだまだ話したい。ここでは終われない」と胸の内を明かすが、ナオキの反応は……。また、ユウキとルナのカップルも、ルナが「子供の話など大事な部分は話し合いたい」と伝える。

一方、前夜に激しい口論となっていたケンシとサチエのカップル。サチエが「もうちょっと自分の気持ちを伝えきれてなかったから旅を続けたい」と告げるのに対し、ケンシは「寄り添ってくれた気持ちがなかったことになるわけじゃないけど、不安。このままだと結婚する覚悟が決まらない」と率直な思いを吐露し波乱の展開に。緊迫した空気が流れるなか、果たして、3組のカップルは旅を継続するのか、それとも別れを選択するのか。

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【編集部MEMO】
『さよならプロポーズ』は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化するなか、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。