5月の正式デビューを控えるROIROMが、冠番組『ゲストはROIROM』(日本テレビ、毎週木曜24:59～)を30日にスタートさせる。自分たちの番組でありながら“ゲスト”として出演する異色の構成だ。

ROIROM

ROIROMは、国内外のオーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によるユニット。2025年5月8日に結成が発表され、昨年11月23日に有明アリーナで開催されたSHOW CASEでは、デビュー前ながら約2万人を動員した。今年5月にデビューを控える中、そのスタートに先駆けて冠番組が始動する。

今回の番組は、毎回登場する先輩MCがプロデュースする企画の中で、2人が巻き込まれ、掘り下げられ、芸能界で活躍するために必要なことを学んでいく“新感覚のトークバラエティ”として届けられる。さらに、パフォーマンスブロックも展開される。

Huluでは地上波未公開シーンを加えたディレクターズカット版に加え、ROIROMによるトーク企画を収録した「Hulu特別版」を配信。見逃し配信はHulu、TVer、日テレTADAで行われる。

ROIROMは、本多と浜川によるアイドルデュオとして25年5月に結成を発表。昨年11月にデジタルシングル「Dear DIVA」でプレデビューし、12月に「My Princess」、今年3月に「DRESS CODE」をリリースしてきた。満を持して迎える5月の正式デビューを前に、テレビでの冠番組という新たな挑戦に臨む。

本多は番組決定にあたり、「2度目の冠番組をやらせていただく機会をいただき、とても光栄です。自分たちの冠番組ですが、ゲストで出演するという異例の番組、どんな番組になるか楽しみです!」とコメント。浜川も「毎回様々な大先輩の司会の方達にお越し頂きます。全部吸収して、ROIROM大きくなります!」と意気込みを語っている。