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【ロ 1-7 日】
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試合終了
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OUT
9番 池田 来翔 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：松川 虎生 に代わって 8番 佐藤 都志也
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OUT
7番 宮崎 竜成 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト センターヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 古林 睿煬 に代わって 10番 福谷 浩司
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OUT
1番 矢澤 宏太 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
ロ1-7日
9番 水野 達稀 センターツーベースヒット 日本ハム得点！ ロ 1-7 日 ランナー：2塁
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OUT
8番 奈良間 大己 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 清水 優心 サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 西川 遥輝 ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 山本 大斗 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 岡 大海 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 上原 健太 に代わって 10番 古林 睿煬
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OUT
5番 万波 中正 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 野村 佑希 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 矢澤 宏太 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 代打 池田 来翔 に代わって 7番 宮崎 竜成
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OUT
守備交代：セカンド 宮崎 竜成 に代わって 9番 池田 来翔
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OUT
投手交代：ピッチャー 西野 勇士 に代わって 10番 宮﨑 颯
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OUT
9番 池田 来翔 ライトフライ 3アウト
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OUT
代打：小川 龍成 に代わって 9番 池田 来翔
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OUT
8番 松川 虎生 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 宮崎 竜成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｎ・ソト 空振り三振 1アウト
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OUT
ロ1-6日
5番 寺地 隆成 ライトホームラン ロッテ得点！ ロ 1-6 日
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OUT
投手交代：ピッチャー 加藤 貴之 に代わって 10番 上原 健太
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OUT
9番 水野 達稀 レフトファウルフライ 3アウト
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OUT
8番 奈良間 大己 サードゴロ 2アウト
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OUT
ロ0-6日
7番 清水 優心 ライトホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-6 日
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OUT
6番 西川 遥輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 万波 中正 ライトファウルフライ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 代打 岡 大海 に代わって 1番 岡 大海
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OUT
守備交代：ライト 代打 山本 大斗 に代わって 2番 山本 大斗
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OUT
守備交代：DH 代打 山口 航輝 に代わって 4番 山口 航輝
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OUT
4番 山口 航輝 ライトフライ 3アウト
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OUT
代打：Ｇ・ポランコ に代わって 4番 山口 航輝
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OUT
3番 西川 史礁 ファーストフライ 2アウト
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OUT
2番 山本 大斗 センターフライ 1アウト
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OUT
代打：藤原 恭大 に代わって 2番 山本 大斗
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OUT
1番 岡 大海 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：髙部 瑛斗 に代わって 1番 岡 大海
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OUT
4番 郡司 裕也 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 野村 佑希 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 セカンドフライ 1アウト
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OUT
9番 小川 龍成 ショートライナー 3アウト
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OUT
8番 松川 虎生 ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 宮崎 竜成 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 矢澤 宏太 見逃し三振 3アウト
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OUT
9番 水野 達稀 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
8番 奈良間 大己 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト レフトフライ 3アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｇ・ポランコ 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 藤原 恭大 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 清水 優心 ショートフライ 3アウト
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OUT
1塁ランナー西川 遥輝 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
ロ0-4日
6番 西川 遥輝 ライトヒット 日本ハム得点！ ロ 0-4 日 ランナー：1、3塁
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OUT
5番 万波 中正 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
4番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 野村 佑希 サードライナー 1アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 髙部 瑛斗 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 松川 虎生 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 矢澤 宏太 サードゴロ 3アウト
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OUT
9番 水野 達稀 レフトファウルフライ 2アウト
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OUT
ロ0-3日
8番 奈良間 大己 レフトホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-3 日
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OUT
7番 清水 優心 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 西川 遥輝 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 宮崎 竜成 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト サードゴロ 2アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 万波 中正 見逃し三振 3アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
ロ0-1日
3番 野村 佑希 レフトホームラン 日本ハム得点！ ロ 0-1 日
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OUT
2番 清宮 幸太郎 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 矢澤 宏太 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｇ・ポランコ セカンドフライ 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 藤原 恭大 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 髙部 瑛斗 空振り三振 1アウト
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