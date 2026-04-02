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【オ 7-3 西】
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試合終了
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OUT
7番 Ａ・カナリオ センターフライ 3アウト
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OUT
6番 岸 潤一郎 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 椋木 蓮 に代わって 10番 Ａ・マチャド
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OUT
3番 渡部 遼人 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 廣岡 大志 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：センター 岸 潤一郎 に代わって 2番 西川 愛也
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OUT
守備交代：ファースト 代打 西川 愛也 に代わって 6番 岸 潤一郎
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OUT
投手交代：ピッチャー 羽田 慎之介 に代わって 10番 黒田 将矢
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OUT
4番 林 安可 セカンドフライ 3アウト
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OUT
3番 外崎 修汰 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 西川 愛也 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：長谷川 信哉 に代わって 2番 西川 愛也
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OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 椋木 蓮
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OUT
守備交代：レフト 代走 渡部 遼人 に代わって 3番 渡部 遼人
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OUT
守備交代：DH 代走 麦谷 祐介 に代わって 8番 麦谷 祐介
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OUT
9番 大城 滉二 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 若月 健矢 に代わって 8番 麦谷 祐介
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OUT
8番 若月 健矢 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 紅林 弘太郎 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
6番 中川 圭太 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー太田 椋 盗塁失敗 2アウト
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OUT
5番 森 友哉 見逃し三振 2アウト
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OUT
オ7-3西
4番 太田 椋 レフトヒット オリックス得点！ オ 7-3 西 ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー渡部 遼人 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 西川 龍馬 に代わって 3番 渡部 遼人
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OUT
3番 西川 龍馬 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 糸川 亮太 に代わって 10番 羽田 慎之介
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 小島 大河 に代わって 8番 小島 大河
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OUT
1番 桑原 将志 センターフライ 3アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 センターフライ 2アウト
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OUT
8番 小島 大河 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：古賀 悠斗 に代わって 8番 小島 大河
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OUT
7番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 宮城 大弥 に代わって 10番 山﨑 颯一郎
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OUT
2番 廣岡 大志 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 大城 滉二 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 岸 潤一郎 空振り三振 3アウト
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OUT
オ6-3西
5番 渡部 聖弥 レフトホームラン 西武得点！ オ 6-3 西
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OUT
4番 林 安可 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 外崎 修汰 ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 長谷川 信哉 ライトフライ 1アウト
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OUT
8番 若月 健矢 セカンドライナー 3アウト
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OUT
7番 紅林 弘太郎 サードライナー 2アウト
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OUT
オ6-1西
6番 中川 圭太 レフトホームラン オリックス得点！ オ 6-1 西
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OUT
投手交代：ピッチャー 菅井 信也 に代わって 10番 糸川 亮太
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OUT
5番 森 友哉 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
オ3-1西
4番 太田 椋 ライトツーベースヒット オリックス得点！ オ 3-1 西 ランナー：2、3塁
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OUT
3番 西川 龍馬 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 廣岡 大志 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 桑原 将志 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
8番 古賀 悠斗 セカンドフライ 1アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
オ2-1西
9番 大城 滉二 ライトヒット オリックス得点！ オ 2-1 西 ランナー：1塁
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OUT
8番 若月 健矢 セカンドフライ 2アウト
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OUT
7番 紅林 弘太郎 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
6番 中川 圭太 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 森 友哉 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 Ａ・カナリオ 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 岸 潤一郎 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 ショートゴロ 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 廣岡 大志 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 林 安可 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 外崎 修汰 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 長谷川 信哉 見逃し三振 2アウト
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OUT
オ0-1西
1番 桑原 将志 レフトツーベースヒット 西武得点！ オ 0-1 西 ランナー：2塁
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OUT
9番 源田 壮亮 見逃し三振 1アウト
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OUT
8番 古賀 悠斗 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 大城 滉二 レフトフライ 3アウト
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OUT
8番 若月 健矢 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 紅林 弘太郎 サードゴロ 1アウト
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OUT
7番 Ａ・カナリオ 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 岸 潤一郎 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 林 安可 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 中川 圭太 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 森 友哉 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 外崎 修汰 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 長谷川 信哉 サードゴロ 2アウト
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1番 桑原 将志 センターフライ 1アウト
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3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 廣岡 大志 サードダブルプレイ 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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