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【ソ 4-5 楽】
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試合終了
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OUT
4番 柳田 悠岐 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 柳町 達 ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
ソ4-5楽
2番 近藤 健介 ライト犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 4-5 楽 1アウト ランナー：1、2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 中村 晃 に代わって 1番 イヒネ イツア
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OUT
1番 中村 晃 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 今宮 健太 に代わって 9番 庄子 雄大
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OUT
代打：周東 佑京 に代わって 1番 中村 晃
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OUT
9番 今宮 健太 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 野村 勇 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：海野 隆司 に代わって 8番 野村 勇
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 鈴木 大地 に代わって 4番 太田 光
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OUT
投手交代：ピッチャー 西垣 雅矢 に代わって 10番 藤平 尚真
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OUT
守備交代：ファースト Ｌ・ボイト に代わって 8番 鈴木 大地
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OUT
8番 鈴木 大地 センターフライ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 裕樹 に代わって 10番 大野 稼頭央
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OUT
代打：伊藤 光 に代わって 8番 鈴木 大地
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OUT
ソ3-5楽
7番 村林 一輝 ライトツーベースヒット 楽天得点！ ソ 3-5 楽 ランナー：2塁
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OUT
6番 小郷 裕哉 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
5番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｌ・ボイト ショートゴロ 2アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 大津 亮介 に代わって 10番 松本 裕樹
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OUT
7番 牧原 大成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
ソ3-3楽
5番 山川 穂高 左中間ホームラン ソフトバンク得点！ ソ 3-3 楽
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OUT
4番 柳田 悠岐 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 翔天 に代わって 10番 西垣 雅矢
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OUT
2番 YG安田 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
セカンド 牧原 大成が送球キャッチミス ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 中島 大輔 ショートゴロ ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 小深田 大翔 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 伊藤 光 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
ソ2-3楽
7番 村林 一輝 レフトホームラン 楽天得点！ ソ 2-3 楽
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OUT
6番 小郷 裕哉 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 柳町 達 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 近藤 健介 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 周東 佑京 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 内 星龍 に代わって 10番 鈴木 翔天
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OUT
5番 黒川 史陽 ショートフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｌ・ボイト ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 辰己 涼介 ショートフライ 2アウト
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OUT
2番 YG安田 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 今宮 健太 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 牧原 大成 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・ウレーニャ に代わって 10番 内 星龍
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OUT
1番 中島 大輔 センターフライ 3アウト
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OUT
ソ2-2楽
9番 小深田 大翔 ピッチャー送りバント 楽天得点！ ソ 2-2 楽 2アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 伊藤 光 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
7番 村林 一輝 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 小郷 裕哉 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 栗原 陵矢 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 柳田 悠岐 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 黒川 史陽 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｌ・ボイト 空振り三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー辰己 涼介 盗塁失敗 1アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 柳町 達 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 周東 佑京 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
ソ2-1楽
9番 今宮 健太 レフトヒット ソフトバンク得点！ ソ 2-1 楽 ランナー：2塁
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OUT
ソ1-1楽
8番 海野 隆司 ライト犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 1-1 楽 2アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 牧原 大成 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
6番 栗原 陵矢 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 山川 穂高 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 YG安田 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 小深田 大翔 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 柳町 達 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 近藤 健介 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 周東 佑京 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 伊藤 光 レフトフライ 3アウト
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OUT
7番 村林 一輝 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 小郷 裕哉 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 黒川 史陽 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 今宮 健太 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 海野 隆司 ライトファウルフライ 2アウト
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OUT
7番 牧原 大成 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
6番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 山川 穂高 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｌ・ボイト ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 YG安田 ライトフライ 1アウト
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OUT
ソ0-1楽
1番 中島 大輔 ライトホームラン 楽天得点！ ソ 0-1 楽
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OUT
4番 柳田 悠岐 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 柳町 達 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 周東 佑京 空振り三振 1アウト
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