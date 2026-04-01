ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、イラスト付きWeb小説が読める『TapNovel』と超人気声優雑誌『声優グランプリ』の公式YouTubeチャンネルで配信されるオリジナル作品へ声優として出演するライバーを決定するオーディションイベント「『声優グランプリ』との超豪華タイアップ! オリジナルビジュアルノベル作品で声優出演」を、1日より開催している。

オリジナルビジュアルノベル作品に声優として出演

「『声優グランプリ』との超豪華タイアップ! オリジナルビジュアルノベル作品で声優出演」は、「17LIVE」で活躍中のイチナナライバーであれば、Vライバーや着ぐるみなどで活動中の顔出しをしていない人も参加が可能なアプリ内イベント。

イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のライバーは、『TapNovel』と『声優グランプリ公式YouTube』で配信されるオリジナルビジュアルノベル作品に声優として出演することができる。さらに、ランキング上位者は、自身のビジュアルに寄せたキャラクターイラストを制作し、そのイラストで出演できる。また、声優出演ができなかった場合でも、上位10名の人は、『声優グランプリ』の公式Webサイトへ掲載される。