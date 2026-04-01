筒香嘉智、阪神戦で今季第1号ホームラン！開幕から好調もチームは4連敗















横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智選手は31日、敵地・京セラドーム大阪で行われた阪神タイガース戦に「3番・三塁」で先発出場。今季第1号となるソロホームランを放った。











2点リードを許して迎えた6回の第3打席。阪神先発の才木浩人投手が投じた2球目の直球を捉えて、弾丸ライナーで右翼スタンドへ突き刺した。



29日の東京ヤクルトスワローズ戦では猛打賞を記録しており、開幕からベテランの打撃好調が続いている。



この試合で筒香選手は4打数1安打、1本塁打、1打点、2得点を記録。ホームランで1点を奪ったものの、チームは阪神投手陣に抑え込まれ1-4で敗戦し、開幕から4連敗となった。



今季1勝目が遠いDeNA。4月1日の阪神戦では、筒香選手の好調な打棒で相川亮二新監督へ初勝利をプレゼント出来るかに期待が寄せられる。













【動画】筒香嘉智、弾丸ライナーで右翼スタンドへ！開幕から好調の今季第1号ホームランがこちら！

DAZNベースボールの公式Xより











頼もしいハマの大砲



筒香嘉智1号ホームラン

前の試合猛打賞に続いてこの一発🚀



⚾️阪神×DeNA



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