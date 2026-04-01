日向坂46キャプテン髙橋未来虹「神聖な場所で体育みたいなことをして大丈夫かな？」横浜スタジアムで撮影した“縄跳び動画”に苦笑い

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。3月27日（金）の放送では、4月4日（土）、5日（日）に横浜スタジアム（神奈川県）で開催されるライブ「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」について語りました。髙橋：日向坂46よりお知らせです。4月4日、5日の2日間、横浜スタジアムにて「7回目のひな誕祭」がおこなわれます！山下：わー！髙橋：ヤバいヤバい、あと1週間だ！山下：え!? もう1週間！髙橋：そうだよ！ 楽しみだね～。今は絶賛リハーサル中ですけれど、どうですか？山下：私はまず、セットリストが好きです！ 私の好きな曲がバーッと詰まっていますし、今までとは違う……もう（内容を）言いたくなっちゃう！髙橋：分かるよ。山下：あとは、今回からサブタイトルがついていたりして。髙橋：そうそう、Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA。山下：このROCKESTRA（ロッケストラ）がね！髙橋：“ROCKESTRAってなんぞや？”っていう。山下：これが肝となっております！髙橋：そうなの。いつものライブとは違ったものを用意しているので、楽しみにしていただければと思います。髙橋：そして、我々は今「7回目のひな誕祭」に向けてTikTokとInstagramを頑張っています！山下：そうです！髙橋：葉留花は何をしたの？山下：私、平尾帆夏、石塚瑶季の3人で「だるまさんが転んだ」をして判断力を鍛える、という動画を撮りました！ それから毎日「だるまさんが転んだ」をやっているので忍耐力がすごいです。髙橋：毎日!? 誰と？山下：1人でやっています。髙橋：怖い怖い！ 怖い話だ（笑）。山下：未来虹さんは縄跳びをされていましたよね？髙橋：そう、めちゃめちゃ贅沢なハマスタの使い方をさせていただいて。わざわざ横浜スタジアムに足を運んで「ジャンプ力を鍛えるために跳びます！」って縄跳びをして、途中から二重跳びをやったりしたんですけど、「このハマスタの使い方は合っていますか？ 神聖な場所で体育みたいなことをして大丈夫かな？」と思って（笑）。山下：しかも、ジャージでやっていましたもんね（笑）。髙橋：そう、おなじみの日向坂ジャージで。あと、その撮影のときに一般の方も普通にいらっしゃったの。山下：ええ!?髙橋：だから、本当に体育の授業みたいで、ちょっと照れくさい気持ちだった。ライブを盛り上げるべく、いろんな施策を展開中ですので、「7回目のひな誕祭」に来てくださる方は一緒に盛り上がりましょう！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46