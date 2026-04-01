ちゃんみな、INI、SHINeeのダンサーらが集結！ ダンススタジオ「MAJOR」が仕掛ける、圧巻の特別プログラム「THE SHOW」をレポート

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、大阪・なんばHatchにて開催されたダンスイベント「MAJOR WEST PRESENTS GOLD」をピックアップ。

◆国内屈指、世界基準のダンサー8名が集結！

3月28日（土）に大阪・なんばHatchにて開催されたダンスイベント「MAJOR WEST PRESENTS GOLD」。総勢400名の出演者がステージを彩るなか、特別プログラム「THE SHOW」が観客の度肝を抜くパフォーマンスを披露し、大きな話題を呼んでいます。

国内最大手のダンススタジオ「MAJOR」に所属するインストラクターや、その生徒ら総勢約400名が出演した今回のイベント。その中でも、特別プログラムとして披露された「THE SHOW」は、圧倒的な完成度で会場を熱狂の渦に巻き込みました。

このプログラムには、国内外のトップアーティストを支える国内屈指のダンサー8名が集結。2022年にロサンゼルス最大規模のダンスショー「The Monsters Show」のキャストに選出されたLisa Suneyaを筆頭に、渡辺直美の東京ドーム公演でメインダンサーを務めた萌香、数々のコンテストで優勝を誇る「アンバサダー」のMEI、ちゃんみなのダンサーとして活躍するYUMEKI、そして栞太郎。

さらに、北山宏光やRIIZEのツアーに同行するKazuki N、King & PrinceのMV等に出演するSaygo、SHINeeやINIのライヴ・ツアーに出演するKEITAなど、第一線で活躍する豪華な顔ぶれが揃っています。

「THE SHOW」のステージには、8名のダンサーに加え、正体不明の5人組アーティストも参戦。ダンスイベントとしては異例のボーカルパフォーマンスを織り交ぜた、約10分間にわたる圧巻のステージで、既存の枠組みを超えた芸術性の高い内容となりました。

このプログラムは、4月1日（水）に川崎・CLUB CITTA'で開催される「MAJOR Dance Studio PRESENTS GOLD」でも披露される予定です。トップダンサーとアーティストによる貴重なコラボレーションを間近で見られる、またとないチャンスです。

■＜公演概要＞■

2026年4月1日 (水)

MAJOR Dance Studio PRESENTS GOLD

【DAY TIME】OPEN 14:30 / START 15:00

【NIGHT TIME】OPEN 18:30 / START 19:00

【Number Show Case】Apple Crew / Asuka Sugiura / Dream Team TOKYO / EXPO STUDIO YOKOHAMA / HAYASE / HALUKA / Haruto / MJ LAB / MJ LAB.D / LITTLE Dream Team TOKYO / Mau / RUKUA / RYOKA / Ryuji kids / Ryusei / SAKI / SHOWKO / shuarrow / Souto / SICK LAB+Arrow / Tama×Yuto / エンタメンズといっしょ / カトゥー

【Special Guest Show Case】Nu Tang Clan

【THE SHOW】萌香 / MEI / KEITA / Saygo / Lisa Suneya / Kazuki N / YUMEKI / 栞太郎 / and more

※最新情報や詳細は、公式サイトをご確認ください。