













北海道日本ハムファイターズのフランミル・レイエス選手は31日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「3番・指名打者」として先発出場。1試合2本塁打を放ち、チームの今季初勝利と細野晴希投手のノーヒットノーランをサポートした。











2回、前打者の清宮幸太郎選手が3ランホームランを放った直後、昨季本塁打王、打点王の2冠に輝いたレイエス選手の打席が回る。ロッテ先発・木村優人投手の6球目のカットボールを捉え、左翼スタンドへ本塁打を運んだ。



7回の第4打席でも、清宮選手の本塁打の後に回ってきた。ロッテ2番手・廣畑敦也投手の外角直球を捉え、右翼スタンドに運んで1試合2本塁打を記録した。



この試合でレイエス選手は4打数3安打、2本塁打、2打点、2得点を記録。清宮選手との「2・3番コンビ」が機能し、連続本塁打で攻撃の流れを作った。



日本ハムはレイエス選手の活躍と細野投手の快投により、ロッテを相手に完封勝利。チームにとって価値ある今季初勝利となった。























【動画】レイエス、ライトスタンドへの第2号豪快アーチがこちら！

DAZNベースボールのXより













最恐の2・3番コンビ



清宮が打てばレイエスも！

本日2度目の2者連続弾!!



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