ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第13回ライブ配信が3月26日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、バンド「SCOOBIE DO」のドラマーでMLB解説者のオカモト“MOBY”タクヤ氏、大リーグなどの実況を担当している下村泰司氏が出演。

番組では、ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希について話が及んだ。MLB2年目の佐々木は今季のオープン戦で4試合に登板し、防御率15.58。制球が定まらず苦しい投球になった。

下村氏は佐々木について「考えすぎなんじゃないかなと思います」と開口一番に語り、「大谷もはじめからドジャース入りしなかったのが良かったと思っています。あまりマスコミに追いかけられないような、少し打たれたくらいで『やっぱり朗希はダメか』とならないチームのほうが良かったと思います」とコメント。ドジャース入りが負担になっているのではないかとの見方を示した。

一方、福島氏は「僕はドジャースで良かったと思いますよ。だって去年1年目でワールドチャンピオンですもん」とドジャース入りを支持。

オカモト氏は「去年10月にセットアッパーをやっていた時のほうが、伸び伸びしていて良かったなと。1、2年はその形でやったほうが馴染むんじゃないかなと思います」と述べ、佐々木の起用法についても言及した。

そんな中、佐々木は30日（日本時間31日）のクリーブランド・ガーディアンズ戦で今季初先発。5回途中まで78球と球数を要したが、4奪三振1失点の投球を見せた。

今季の佐々木は、先発としてローテーションを守ることができるのか。次回以降の投球内容にも注目が集まる。

さらに番組内では、ドジャースとユニクロのパートナーシップ契約についても話題に上り、出演者たちが見解を示した。福島氏がドジャー・スタジアムに設置されたユニクロの巨大看板に苦言を呈する場面もあり、その理由についても語られている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

「なんで赤なんだ！」ユニクロの巨大看板にMLB評論家が苦言

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

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