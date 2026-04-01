日本ハム・細野晴希、NPB史上91人目のノーヒットノーラン達成　12奪三振で…















北海道日本ハムファイターズの細野晴希投手は31日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に先発登板。NPB史上91人目のノーヒットノーランを達成した。











細野投手は9回を投げ切り、128球を投じた。対戦した29人の打者に対して、被安打はゼロ、奪三振12、四球1、死球1という内容で、チームはロッテを完封し勝利を収めた。



この日、細野投手は1試合を通して安定した投球を見せ、すべてのイニングで打者を抑えた。9回を投げ切る間、失点はゼロで、試合を通じて被安打もなく、チームは細野投手の快投に支えられた形となった。



これにより、細野投手はNPB史上のノーヒットノーラン達成者の1人として記録に名を刻んだ。



日本ハムにとっても貴重な勝利となり、チームはこの日の勝利で今シーズンの弾みをつける形となった。























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DAZNベースボールのXより













ここから彼の伝説が始まる



細野晴希 NPB史上91人目の

ノーヒットノーラン達成！



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