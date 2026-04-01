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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、クリーブランド・ガーディアンズ戦に先発登板。スプリングトレーニングでは不安定な投球が続いていたが、この日は4回を投げて失点1とまとまった投球を見せた。米公式サイト『MLB.com』のソンジャ・チェン記者が言及した。

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佐々木はこの日、4回（78球）を投じ、被安打4、奪三振4、与四球2、失点1の内容でマウンドを降りた。

最速99.5マイル（約160.1キロ）を記録し、平均でも97.6マイル（約157キロ）と球速を維持。フォーシームでは空振りを多く奪えなかったが、新たに取り入れたカッターや持ち味のスプリットで打者を打ち取った。

特に評価されたのは、ピンチでの対応力だった。3回には長打と四球で崩れかけたが、そこから三振とフライで切り抜け、失点を最小限に抑えた。スプリングトレーニングでは同様の場面で崩れていただけに、大きな進歩といえる内容だ。

不安を払拭した姿を見せた佐々木についてチェン氏は「3回表の序盤は、スプリングトレーニング中に彼が崩れてしまったイニングを彷彿とさせるものだった。しかし、これまでの登板とは異なり、彼はそのピンチをうまく切り抜けることができた」と言及した。

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