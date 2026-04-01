○ カージナルス 3－0 メッツ ●

＜現地時間3月31日 ブッシュ・スタジアム＞

ニューヨーク・メッツがセントルイス・カージナルスとのカード2戦目に完封負け。先発登板した千賀滉大投手（33）は6回2失点と試合を作るも、敗戦投手となった。

敵地で今季初登板を迎えた千賀は先頭打者ウェザーホルトに安打を許すも、2番ヘレラから得意のフォークで今季最初の三振を奪った。次打者を歩かせ一死一、二塁としたが、4番ウィンのセーフティバントに素早く反応して三塁封殺。続く5番ゴーマンを左飛に打ち取り、初回を無失点で切り抜けた。

2回裏には最速99.2マイル（約159.6キロ）を計測するなど速球が冴え、3者連続三振に斬った。ところが3回裏、連打から無死二、三塁とピンチを招き、2番ヘレラに左翼フェンス直撃の適時二塁打を浴びて2失点。以降はカージナルス打線をノーヒットに抑えたが、この失点が決勝点となった。

4回裏は三者凡退とし、5回裏にはここまで2安打の1番ウェザーホルトを空振り三振。連続四球で得点圏に走者を背負ったが、4番ウィンを遊ゴロに仕留めて追加点は与えなかった。

6回裏には5番ゴーマンをフォークで空振り三振とした後、6番ウォーカーと7番チャーチをともに98.0マイル（約157.7キロ）のフォーシームで連続三振。6回92球を投げて4被安打、3四球、9奪三振、2失点という内容だった。

千賀はメジャー1年目の2023年に12勝を挙げたが、2024年は故障の影響によりレギュラーシーズンわずか1登板。昨季も右太ももの肉離れで負傷して以降は防御率5点台と低迷し、9月にマイナーへ降格したままシーズンを終えた。復活を目指す4年目の初戦は黒星を喫したものの、直近3年における最高球速をマーク。フォーシームの平均球速も昨季平均を2.7ポイント上回り、97.4マイル（約156.8キロ）を計測した。