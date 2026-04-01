日本代表が欧州勢相手に好成績を残している。

キリンワールドチャレンジ2026が3月31日に行われ、日本代表はイングランド代表と対戦。敵地『ウェンブリー・スタジアム』で行われた一戦は、23分に三笘薫が決めたゴールが決勝点となり、1－0で完封勝利を収めた。

この結果、日本代表はイングランド代表相手に4試合目にして初白星（1分け2敗）を飾った。また、イングランド代表は試合前までアジア勢に対して10試合無敗（6勝4分け）となっていたが、11試合目にしてこれが初黒星にもなった。

さらに、イギリスメディア『Squawka』は、日本代表が欧州勢相手との直近8試合では90分間で敗れておらず、7勝1分けという好成績を収めており、欧州勢相手には4連勝を記録していることを伝えている。

なお、3月31日に行われた欧州予選プレーオフBの結果、スウェーデン代表がW杯出場権を獲得したことで、日本代表はW杯本大会のグループステージで1試合目にオランダ代表と、3試合目にスウェーデン代表と対戦することになり、欧州勢と2試合を戦うこととになった。『Squawka』は「W杯でも注目か？」と日本代表の成績を伝えているが、果たして日本代表はW杯でも欧州勢相手に結果を残すことができるのだろうか。

日本代表の欧州勢との直近8試合の結果は以下の通り。

日本代表 1－0 セルビア代表

ドイツ代表 1－2 日本代表

日本代表 2－1 スペイン代表

日本代表 1－1 クロアチア代表（PK戦：1－3）

ドイツ代表 1－4 日本代表

日本代表 4－2 トルコ代表

スコットランド代表 0－1 日本代表

イングランド代表 0－1 日本代表

【ハイライト動画】日本代表がイングランド代表に初白星！