日本代表は3月31日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた『キリンワールドチャレンジ2026』でイングランド代表に1－0で勝利した。試合後、右サイドで先発出場し攻撃を牽引したMF堂安律（フライブルク／ドイツ）が取材に応じ、手応えと今後の課題を語った。

「もう少しボールを持てる感覚はあった」と試合を振り返った堂安だが、強豪相手の苦しい展開も「覚悟した上で開き直ってプレーできた」と精神面の充実をのぞかせた。日本は前半のリードを守り抜き、アウェイの地で完封勝利。この結果に関しては「アウェイでナーバスになりがちなゲームをものにできたのは、ワールドカップを想定した上で非常に重要」と、本大会を見据えた大きな収穫であることを強調した。

また、攻撃面では新たな可能性も示した。この日は負傷離脱中だったMF久保建英やMF南野拓実ら主力の一部を欠く布陣だったが、堂安は「僕が左サイドまで流れるシーンなどは、相手もつききれない。新しい攻撃の選択肢ができた」と、流動的な連携に自信を見せつつ、その実力を把握している「頼もしい」仲間たちの復帰にも期待を寄せた。

チーム力の向上に自信を深める一方で、「もう一度やってもちゃんと勝てるようなクオリティに上げていく。それがレベルアップしているということ」と断言。試合後、チーム内では手放しで喜ぶのではなく、改善点についての話し合いが行われたことを明かし、「この喜びをあまり喜びすぎないようなチームになってきている」と、組織としての成熟度に対する手応えを口にした。

【動画】堂安律がボックス内に侵入して果敢にゴールを狙う！