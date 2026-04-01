大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミゲル・ロハス内野手が今季限りでの現役引退を表明している。同選手は日本時間27日、キャリア最後となるシーズン開幕戦に「9番・二塁」でスタメン起用されたが、これについてデーブ・ロバーツ監督に感謝しているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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ドジャースはアリゾナ・ダイヤモンドバックスと開幕カードを戦ったが、初戦の相手先発は右腕のザック・ギャレン投手。セオリーでいくと両打のアレックス・フリーランド内野手が優先されそうな状況だったが、ロバーツ監督は右打のロハスを起用した。

同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によると、ロバーツ監督がロハスを開幕スタメン起用したことについて、彼は今季が最後ということもあり感極まっていたという」としつつ、「正直に言うと、昨日も今朝も涙が止まらなかった。これが自分にとって最後の舞台になる。できるだけ楽しみたいんだ」という本人のコメントを紹介。

続けて、「この起用は単なる記念的なものではなかった。今春のロハスは好調を維持しており、左右の相性に関係なく結果を出していた。トミー・エドマン内野手が故障から復帰すれば、彼はおそらくよりユーティリティー的な役割に戻るだろう。しかし、復帰に慎重な対応を取る場合、引き続き二塁で多くの出場機会を得る可能性もある」と指摘している。

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