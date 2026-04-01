日本代表は現地時間3月31日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた『キリンワールドチャレンジ2026』でイングランド代表と対戦し、1－0で勝利。今回の一戦にボランチの位置で先発し、中盤で攻守に存在感を示したMF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）が試合を振り返り、「自分たちが理想としていたゲーム展開に持っていくことができた」と手応えを口にした。

鎌田はさらに、「こういうレベルのチームとの差はまだ感じますが、自分たちが勝てるレベルまで上がってきている」と続け、欧州屈指の強豪を相手に地力の差を実感しながらも互角以上に渡り合ったチームの成長を強調。一方で「まだまだ良くできる。色々と課題も出たので、また良い積み上げをしていかないといけない」と、W杯本番に向けてさらなる高みを見据えた。

日本は序盤から守備面で規律の高さを披露。「前から行く時はある程度マンツーマン気味に、自陣に引いた時は間を締めて外に出させるイメージ」と、守備のメカニズムを説明。決勝点に繋がった三笘薫のプレスバックについても「チームとして連動ができていた。取ってから後ろではなく前にプレーでき、うまくカウンターができた」と、組織的な守備からの速攻がプラン通りであったことを明かした。

自身が所属するクリスタル・パレスでも、この“聖地”ウェンブリーでは負けなしの記録を誇る鎌田。「非常に良い思い出がありますし、代表でもチームに貢献し続けられている実感がある。選手として嬉しいこと」と、不敗神話を継続させたことに笑みをこぼした。強豪相手にも「変にリスペクトしすぎることがなくなった」と精神面の成長も語り、「これを当たり前にして、フィフティー・フィフティーで戦えるようにしていきたい」との考えを示した。

【動画】守備陣が身体を張って守り抜く！