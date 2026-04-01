イングランド代表MFモーガン・ロジャーズが、日本代表戦を振り返った。イギリスメディア『BBC』が伝えた。

3月31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランドはウェンブリー・スタジアムに日本を迎えた。トーマス・トゥヘル監督は大量35名を招集した中、ケガやコンディション不良などで多くの選手がチームを離脱。さらに、出場が決定していたエースのFWハリー・ケインもトレーニング中に問題があり急きょ欠場する形となった。

ゼロトップのシステムで臨んだイングランド。しかし、カウンターから三笘薫にゴールを許して失点すると、その後は猛攻を見せるも日本の守備の前にゴールを奪えず。エース不在の大きさは響き、結局1ー0のまま破れることとなった。

欧州予選では史上初となる全勝無失点という成績を残したイングランドだったが、ワールドカップに臨むメンバー発表前最後の活動は1分け1敗に終わることとなった。

ロジャーズは「どの試合にも勝つために全力を尽くすが、今回はそれができなかった」と敗戦を振り返り、「日本は本当に強いチームで、チャンスをものにした。僕たちはできなかった」と日本を称えた。

ただ、あくまでも本番は2カ月半後に迫るW杯。「僕たちは前進し続け、努力し続ける。決してこれが最終目標ではない。僕たちは何を目指しているのかを理解しているし、全員が同じ方向を向いている。夏には準備万端で臨むことになるだろう」とコメント。自分たちに自信を持っているとした。

「自分たちの実力は分かっている。どれだけ強くなれるかも分かっている。世界中のどのチームにも挑戦できると信じている。あとはそれを証明し、最高のパフォーマンスを発揮するだけだ。まだ数カ月先の話だけど、学び、努力を重ね、準備を整えていく」

「我が国には最高レベルで戦うためのすべてが揃っている。そして、それは僕たち自身も分かっている。大切なのは、集中力を高め、すべてを正しく行い、お互い、そして自分自身を見つめ、最高の状態で臨み、準備を整えることだ」

イングランド代表はグループLに入っており、クロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表とグループステージで対戦する。