イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が、日本代表戦の敗戦を振り返った。イギリスメディア『BBC』が伝えた。

3月31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランドはウェンブリー・スタジアムに日本を迎えた。大量35名を招集し田中、ケガやコンディション不良などで多くの選手がチームを離脱。さらに、出場が決定していたエースのFWハリー・ケインもトレーニング中に問題があり急きょ欠場する形となった。

日本は主力メンバーをピッチに並べた中、23分にカウンターから最後は三笘薫が仕留めて先制に成功。GKジョーダン・ピックフォードにとっては、イングランド代表として536日ぶりの失点に。その後、日本が粘り強く戦うと、1ー0でそのまま勝利を収めた。

FIFAワールドカップ2026に向けたメンバー発表前最後の試合となった中、アジア勢にまさかの初黒星を喫することとなったイングランド。トゥヘル監督は「もちろん悔しい」と語り、「負けることはいつだって辛いものだ。ホームで負けることは辛い」と、敗戦を悔やんだ。

日本のゴールシーンについても触れ、「前半のカウンター1回で、大きなミスもなく失点してしまった。こういった試合は必要であり、相手が手強いことはわかっていた。何人かの選手が欠場していたし、新たなフォーメーションを試した。色々なことを試したが、学ぶ必要がある」と、多くのチャレンジの結果、難しい試合になったとした。

ケインが急きょ欠場となったことで、ストライカーを置かずに偽9番を使うシステムにも挑戦。「片方のハーフは偽9番、もう1つは通常の9番を置いた。冷静に考える必要がある。世界の終わりではない。決して気持ちの良いものではないが、偽9番か、通常の9番かという問題ではなく、パフォーマンスを発揮し、存在感を示し、1vs1で勝ち、勇敢であることが重要だ」と、システムの問題ではないと言及。「もっとうまくできるはずだが、対戦相手はよく訓練されたチームであり、新しいフォーメーションと新しい選手たちだった」と、日本を評価しならも、テストの要素も大きかったとした。

【動画】三笘薫がパーフェクトカウンターを仕留める