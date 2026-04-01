日本代表は現地時間31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランド代表と対戦し、1－0で勝利した。試合後、日本代表を率いる森保一監督がフラッシュインタビューに登場した。

サッカーの聖地『ウェンブリー・スタジアム』で行われたイングランド代表とのゲームは、序盤からイングランド代表にボールを握られたものの、敵陣でハイプレス、そして自陣での守備を徹底し、イングランド代表に決定機らしいシーンを作らせない。23分にはカウンターの流れから、MF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）のパスをMF三笘薫（ブライトン／イングランド）が流し込み、先制に成功。後半も無失点で駆け抜けた日本代表が、イングランド代表との対戦4試合目にして、初白星を飾った。

試合後、森保監督は「イングランドは本当に強いチームで、苦しい展開も多かったですが、選手たちが粘り強く、理想的ではなくとも、みんなで辛抱強く勝つことを実践してくれたと思います」と総括。そして、森保監督らしく、次のようにファン・サポーターへ感謝の言葉を届けた。

「選手たちの頑張りを引き出してくれたのは、ウェンブリーに駆けつけてくれたたくさんのサポーター、そしてNHKやU-NEXTで日本から声援を送ってくださったみなさんのおかげです。選手たちのパワーになりました。早朝からの応援、ありがとうございました」

三笘の先制点については、「カウンターだけを狙いとしていたわけではありませんでしたが、相手が押し込んでくる中で、良い守備から良い攻撃を見せることを選手たちが実践して、結果を出してくれました」と森保監督。FIFAワールドカップ2026の優勝候補として名前が挙がることも多い相手に勝利したことで、「我々がどんなチームにも勝っていける自信にはなったかなと思っています」と心境を明かしたが、慢心は毛頭たりともなさそうだ。

「今日の試合は負けていてもおかしくはありませんでした。これからも気を引き締めて、まずは自分たちの理想通りできるような志を持って、そして理想的ではない時にも粘り強く、どんな戦いにも勝っていけるように力をつけていきたいと思います」

最後に、今年6月に北中米3カ国での共催を控えたFIFAワールドカップ2026に向けて、森保監督は「さらにステップアップできるように、勇気を持って、チャレンジを続けていきたいです」と意気込んだ

このあと、日本代表は5月31日、『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026において、アイスランド代表と対戦。その後、FIFAワールドカップ2026本大会に臨む。

【ゴール動画】ピックフォードの無失点記録途絶える。破ったのは三笘