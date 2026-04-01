日本代表は現地時間31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランド代表と対戦し、1－0で勝利した。試合後、日本代表の決勝ゴールを奪ったMF三笘薫（ブライトン／イングランド）がフラッシュインタビューに登場した。

サッカーの聖地『ウェンブリー・スタジアム』で行われたイングランド代表とのゲームは、23分に動く。三笘が自陣へのプレスバックでボールを奪うと、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）、FW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）と繋ぎ、再び三笘がボールを引き取る。1度左サイドへ広げ、ゴール前へ走り込むと、最後はMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）からのパスを右足で流し込む。最終的にはこのゴールが決勝点となり、日本代表がイングランド代表を1－0で破った。

試合後、三笘は「チームとして、狙い所はあのようなシーンでした。前半にしっかりと1点を取れたことで、自分たちに余裕も生まれましたし、良かったと思います」と自らのゴールシーンを振り返る。ただし、自らのプレーについては、「全然ですね。ボールロストも多かったですし、もっと起点になる必要がありました。綺世のところへのサポートももっと行かなければなりませんでした」と反省点ばかりを口にしたが、「まだまだですが、この勝ちは自信になると思います」と、チームの結果はポジティブに捉えた。

日本代表はイングランド代表との対戦4試合目にして、初白星を手にしたが、三笘は冷静に「今までの戦い方をすれば勝てる自信はありました。これは本番じゃないですし、ここからどれだけ上げていけるか、そしてこの戦いを本番でできるかが大事です。また分析をして、頑張っていきたいです」と語る。日本代表はイギリス遠征双方の試合で1－0と連勝を飾ったが、三笘は次のような言葉で手応えを明かした。

「チームとして無失点で終えられたことが1番大きいと思います。それができれば、今日のように我慢強く戦えると思っています。それがあってのチームの強みなので、そこは忘れないようにしていきたいです」

続けて、三笘は「メンバーが変わっても、これだけ同じような戦いができるのは素晴らしい」としつつも、「1－0の時に、もっと得点を取れるチャンスを増やさなければなりません。そこは再び頑張っていきたいと思います」と、チームとしてさらなる成熟を誓っている。

このあと、日本代表は5月31日、『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026において、アイスランド代表と対戦。その後、FIFAワールドカップ2026本大会に臨む。

【ゴール動画】ピックフォードの無失点記録途絶える。破ったのは三笘