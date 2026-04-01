ワールドカップ優勝を目標に掲げている日本代表は、優勝候補の一角でもあるイングランド代表に史上初の勝利を記録。歴史的な快挙を果たした一方で、イングランドにとっては不名誉な記録となった。

3月31日、キリンワールドチャレンジ2026で日本はイングランドと“聖地”ウェンブリー・スタジアムで対戦した。

これまで日本は3度イングランドと対戦し、1分け2敗と勝利なし。約16年ぶりの対戦となったこの試合は、イングランドがエースのFWハリー・ケインら多くの主力選手を欠く中で、日本は流れるようなカウンターから三笘薫が先制ゴール。終始安定したパフォーマンスを見せ続けた日本は、イングランドの攻撃をしっかりと守り切り、1ー0で勝利を収めた。

4度目の対戦にして初勝利を収めた日本は、スコットランド代表戦に続き2連勝で久々の欧州遠征を終了。充実したものとなったが、イングランドにとっては悲劇とも言える敗戦に。 イギリスメディア『BBC』やデータサイト『OPTA』によれば、アジアの国相手に史上初の敗戦を喫することとなったという。

日本は前述の通りこれまで1分け2敗だったが、韓国代表は1分け、中国代表は1敗、サウジアラビア代表は2分け、イラン代表は1敗など、イングランドはこれまで10試合無敗（6勝4分け）の成績となっていた。

なお、オーストラリア代表は8試合を戦い1勝2分け5敗という成績を残しているが、イングランド相手に勝利した2003年はオセアニアサッカー連盟（OFC）に所属しており、アジアとしては勝利したことがない状況だ。

【動画】三笘薫がパーフェクトカウンターを仕留める