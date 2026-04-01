『FIFAワールドカップ2026』の欧州予選プレーオフ決勝の4試合が31日に行われ、W杯本大会に出場する4チームが決定した。

欧州予選プレーオフのパスAでは、共に3大会ぶりの本大会出場を目指すボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表とイタリア代表が対戦。先手を奪ったがイタリアだったが、前半終盤に退場者を出すと後半に追いつかれて1－1のままPK戦に突入。そのPK戦を4ー1で制してパスAを勝ち抜いたボスニア・ヘルツェゴビナ代表が本大会のグループBに入り、カナダ代表、スイス代表、カタール代表と対戦する。

本大会で日本代表と同じグループFに入るパスBは、スウェーデン代表とポーランド代表が激突し、スウェーデン代表が3－2で勝利。初戦はチュニジア代表と、2戦目がオランダ代表、そして3戦目に日本代表と対峙する。

パスCではトルコ代表がコソボ代表に1－0で勝利し、2002年日韓大会以来となる3回目のW杯出場を決めた。本大会ではグループDに入り、オーストラリア代表、パラグアイ代表、アメリカ代表とグループステージ突破を争う。

パスDはチェコ代表とデンマーク代表が対戦。1－1の同点で迎えた延長でも互いに1点ずつを奪い合って2－2で決着はPK戦に。そのPK戦を3－1で制したチェコが2006年のドイツ大会以来となる本大会出場を決めた。チェコはグループAで、韓国代表、南アフリカ代表、メキシコ代表と戦うことになる。

プレーオフ決勝の対戦結果とW杯本大会のグループ分けは以下の通り。

■欧州予選プレーオフ決勝

【パスA】

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表 1－1（PK戦：4－1） イタリア代表

【パスB】

スウェーデン代表 3－2 ポーランド代表

【パスC】

コソボ代表 0－1 トルコ代表

【パスD】

チェコ代表 2－2（PK戦：3－1） デンマーク代表

■W杯のグループ分け

【グループA】

チェコ代表：メキシコ代表、韓国代表、南アフリカ代表

【グループB】

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表：カナダ代表、スイス代表、カタール代表

【グループD】

トルコ代表：アメリカ代表、オーストラリア代表、パラグアイ代表

【グループF】

スウェーデン代表：オランダ代表、日本代表、チュニジア代表