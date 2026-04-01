キリンワールドチャレンジ2026が現地時間28日に行われ、日本代表とイングランド代表が対戦した。

森保一監督が率いる日本代表は、FIFAワールドカップ26アジア最終予選でグループCの戦いを首位で終え、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会の組み合わせ抽選会も既に行われており、オランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表もしくはポーランド代表と同居するグループFに入ることが決まっている。

“ワールドカップイヤー”に突入した今回の3月シリーズでは、イギリス遠征を実施。現地時間28日にはスコットランド代表と対戦し、84分に伊東純也が挙げたゴールで、1－0と勝利をもぎ取った。同試合から中2日で迎える今回のゲームは、FIFAワールドカップ2026の“優勝候補”との一戦だ。

現在のFIFAランキングでは4位につけるイングランド代表は、過去にFIFAワールドカップの優勝歴を誇るほか、EUROは2大会連続でファイナリストとなっている。FIFAワールドカップ26欧州予選グループKの戦いで8戦全勝、22得点無失点という圧倒的な成績を残し、8大会連続17回目のFIFAワールドカップ出場が決定。FIFAワールドカップ2026本大会ではグループLに入っており、クロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同居する。

イングランド代表は今回の3月シリーズではウルグアイ代表＆日本代表と連戦を戦う。27日にはウルグアイ代表戦は、ベン・ホワイトのゴールで先手を取りながら、後半アディショナルタイムにPKを決められ、1－1のドローで終えていた。

“サッカーの聖地”こと『ウェンブリー・スタジアム』で行われるゲームに向けて、森保監督は今回の招集メンバーにおいて“主力組”と目される面々をスターティングメンバーにチョイス。鎌田大地、三笘薫、上田綺世らが先発に名を連ね、腕章は堂安律の腕に巻かれる。

一方、イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は、マルク・グエイ、エリオット・アンダーソン、アンソニー・ゴードンらを先発として送り出した。前日会見で「私たちのキャプテンであり、エースでもある彼が、明日ピッチでチームを引っ張ってくれることでしょう」と、起用を明言したハリー・ケインについては、直前で軽度の問題に見舞われたことでメンバー外となったが、プレミアリーグで活躍する面々がスタメンに並んだ。

試合は序盤からイングランド代表がボールを保持する構図となったが、日本代表は最前線の上田と2シャドーの三笘、伊東がきっちりと制限をかけ、イングランド代表に自由な前進を許さない。自陣に押し込まれる場面では、セットプレーを中心にイングランド代表にシュートを放たれる場面もあったが、体を張ったブロックにより、ピンチらしいピンチは皆無なままに時間が経過する。

すると23分、日本代表がこの試合ファーストチャンスを作り出す。ピッチ中央付近でコール・パーマーがボールを持った際、プレスバックで三笘がボールを奪取。鎌田が前方へ預け、上田が落とすと、前を向いてボールを引き取った三笘が中央を前進する。左サイドへのスルーパスに中村敬斗が反応すると、シンプルにボックス内へのパスをチョイス。最後はゴール前に顔を出した三笘が冷静に流し込み、日本代表が先手を取った。

直後にはイングランド代表が攻撃の圧力を強め、34分にはビッグチャンスを作り出す。GKジョーダン・ピックフォードからのロングフィードにより、左サイドで高い位置を取ったゴードンが、コビー・メイヌーとのパス交換から横へ渡すと、ペナルティエリア手前からアンダーソンが右足一閃。狙い澄ました一撃はクロスバーに直撃した。

前半終盤の42分には、佐野がメイヌーの縦パスをインターセプトしたところから、日本代表がカウンターへ移る。佐野からのスルーパスに抜け出した上田が右足を振ったが、追加点とはならず、前半はこのまま日本代表の1点リードで終了した。

後半立ち上がりの51分には鎌田大地からのサイドチェンジに反応した堂安が、ファーストタッチでニコ・オライリーをかわし、左足でシュートまで持ち込むも、GKピックフォードに阻まれる。54分にも伊東が背後を取って折り返したが、中央に飛び込んだ上田には合わず、フィニッシュまでは持ち込めない。さらに69分には、鎌田からのパスを受けた中村が、得意な形の仕掛けから右足を振ったが、シュートはわずかに枠を外れる。

イングランド代表に攻め込まれる場面でも、ボックス内への侵入を許すシーンこそあれど、決定機は作らせず、シュートを放たれようともGK鈴木彩艶が立ちはだかる。終盤の78分には、ゴール前でセカンドボールを拾ったマーカス・ラッシュフォードに強烈な一撃を喰らったが、GK鈴木がきっちりと弾き出した。

終盤に入った83分には、イングランド代表がハリー・マグワイアとダン・バーンを投入し、セットプレーの場面で力を見せつける。パワープレーも用いてゴールへ襲い掛かったが、日本代表は最後の最後でゴールを死守。無失点を維持したまま、後半アディショナルタイムの4分間を駆け抜けた。

試合はこのままタイムアップ。この結果、日本代表がイングランド代表を1－0で破った。なお、過去3度の対戦では、日本代表から見て1分2敗と未勝利が続いていたが、遂に初白星を手にした。これで、日本代表はイギリス遠征を2連勝で終えている。

このあと、日本代表は5月31日、『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026において、アイスランド代表と対戦。その後、FIFAワールドカップ2026本大会に臨む。

【スコア】

イングランド代表 0－1 日本代表

【得点者】

0－1 23分 三笘薫（日本代表）

【スターティングメンバー】

イングランド代表（4－2－3－1）

GK：ジョーダン・ピックフォード

DF：ベン・ホワイト（60分 ティノ・リヴラメント）、エズリ・コンサ（83分 ハリー・マグワイア）、マルク・グエイ（83分 ダン・バーン）、ニコ・オライリー（60分 ルイス・ホール）

MF：エリオット・アンダーソン、コビー・メイヌー（71分 ジェームズ・ガーナー）；モーガン・ロジャーズ、コール・パーマー（60分 ジャロッド・ボーウェン）、アンソニー・ゴードン（71分 マーカス・ラッシュフォード）

FW：フィル・フォーデン（60分 ドミニク・ソランケ）

日本代表（3－4－2－1）

GK：鈴木彩艶

DF：渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝（66分 瀬古歩夢）

MF：堂安律（71分 鈴木淳之介）、鎌田大地（80分 鈴木唯人）、佐野海舟、中村敬斗（80分 町野修斗）；伊東純也（80分 菅原由勢）、三笘薫（71分 田中碧）

FW：上田綺世（66分 小川航基）

【ゴール動画】ピックフォードの無失点記録途絶える。破ったのは三笘