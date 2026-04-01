■キリンワールドチャレンジ2026

会場：ウェンブリー・スタジアム（ロンドン／イングランド）／4月1日（日）3時45分キックオフ※日本時間

キリンワールドチャレンジ2026のイングランド代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

森保一監督が率いる日本代表は、FIFAワールドカップ26アジア最終予選でグループCの戦いを首位で終え、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会の組み合わせ抽選会も既に行われており、オランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表もしくはポーランド代表と同居するグループFに入ることが決まっている。

“ワールドカップイヤー”において初のインターナショナルマッチウィークとなる3月シリーズでは、イギリス遠征に臨んでいる。現地時間28日にはスコットランド代表と対戦し、84分に伊東純也が均衡を破る形で、1－0と勝利した。

同試合から中2日で迎えるのは、言わずと知れた強豪のイングランド代表戦。現在のFIFAランキングでは4位につけており、過去、FIFAワールドカップの優勝歴を誇るほか、EUROは2大会連続でファイナリストとなっている。世界屈指のタレントを擁しており、FIFAワールドカップ2026の優勝候補としても名前が挙がるチームだ。

そんなイングランド代表との一戦に向けて、森保監督が選んだ11名のスターティングメンバーが発表された。スコットランド代表戦からは大量8名の入れ替えを実施。システムはお馴染みの「3－4－2－1」と予想される。

ゴールマウスを託されるのは、スコットランド代表戦で複数回にわたるビッグセーブを見せた鈴木彩艶。最終ラインは右から渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝が並び、中盤のダブルボランチは鎌田大地と佐野海舟が形成する。ウイングバックは右に堂安律、左に中村敬斗が入り、2シャドーは三笘薫と伊東純也の組み合わせ。最前線には上田綺世が入ると予想される。

イングランド代表戦は、日本時間でこのあと3時45分（27時45分）キックオフ予定。試合の模様はNHK Eテレにて全国生中継され、インターネットではNHK ONEおよびU-NEXTで配信される。

日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。

◆◼︎日本代表 スターティングメンバー

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

7 三笘薫（ブライトン／イングランド）

▼FW

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

◆◻︎日本代表 控えメンバー

▽GK

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▽DF

16 橋岡大樹（ヘント／ベルギー）

4 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▽MF／FW

19 小川航基（NEC／オランダ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

8 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

6 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

20 佐藤龍之介（FC東京）

22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

26 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）

▽メンバー外

佐野航大（NEC／オランダ）

【動画】日本代表、イギリス遠征初陣を白星で飾る