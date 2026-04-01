■キリンワールドチャレンジ2026

会場：ウェンブリー・スタジアム（ロンドン／イングランド）／4月1日（日）3時45分キックオフ※日本時間

キリンワールドチャレンジ2026の日本代表戦に臨むイングランド代表のスターティングメンバーが発表された。

トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選グループKの戦いで8戦全勝、22得点無失点という圧倒的な成績を残し、8大会連続17回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会ではグループLに入っており、クロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同居する。

そんなイングランド代表は、“ワールドカップイヤー”における初のインターナショナルマッチウィークで、ウルグアイ代表＆日本代表と連戦を戦う。27日にはウルグアイ代表を本拠地『ウェンブリー・スタジアム』に迎え、DFベン・ホワイト（アーセナル）のゴールで先手を取りながら、後半アディショナルタイムにPKを決められ、1－1のドローで終えていた。

そんな試合から中2日で臨む日本代表とのゲームに向けて、トゥヘル監督が送り出した11名のスターティングメンバーが発表された。ラインナップにはMFコール・パーマー（チェルシー）やFWフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）らが並ぶ。出場が期待されたFWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）はトレーニングの中で軽傷が確認されたために、メンバー外となる。同時に、MFジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）も欠場が明かされた。

イングランド代表と日本代表のゲームは、日本時間でこのあと3時45分（27時45分）キックオフ予定。試合の模様はNHK Eテレにて全国生中継され、インターネットではNHK ONEおよびU-NEXTで配信される。

イングランド代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。

◆◼︎イングランド代表 スターティングメンバー

▼GK

1 ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

▼DF

2 エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

12 ベン・ホワイト（アーセナル）

5 マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）

3 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

▼MF

4 エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

8 コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）

7 コール・パーマー（チェルシー）

15 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

14 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

▼FW

9 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

◆◻︎イングランド代表 控えメンバー

▽GK

13 ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

22 ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）

23 ジェイソン・スティール（ブライトン）

▽DF

6 ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）

17 ダン・バーン（ニューカッスル）

24 ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）

25 ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）

26 ルイス・ホール（ニューカッスル）

▽MF

10 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）

21 ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）

▽FW

11 マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）

18 ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）

19 ハーヴィー・バーンズ（ニューカッスル）

20 ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）

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