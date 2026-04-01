■キリンワールドチャレンジ2026
会場：ウェンブリー・スタジアム（ロンドン／イングランド）／4月1日（日）3時45分キックオフ※日本時間
キリンワールドチャレンジ2026の日本代表戦に臨むイングランド代表のスターティングメンバーが発表された。
トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選グループKの戦いで8戦全勝、22得点無失点という圧倒的な成績を残し、8大会連続17回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会ではグループLに入っており、クロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同居する。
そんなイングランド代表は、“ワールドカップイヤー”における初のインターナショナルマッチウィークで、ウルグアイ代表＆日本代表と連戦を戦う。27日にはウルグアイ代表を本拠地『ウェンブリー・スタジアム』に迎え、DFベン・ホワイト（アーセナル）のゴールで先手を取りながら、後半アディショナルタイムにPKを決められ、1－1のドローで終えていた。
そんな試合から中2日で臨む日本代表とのゲームに向けて、トゥヘル監督が送り出した11名のスターティングメンバーが発表された。ラインナップにはMFコール・パーマー（チェルシー）やFWフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）らが並ぶ。出場が期待されたFWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）はトレーニングの中で軽傷が確認されたために、メンバー外となる。同時に、MFジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）も欠場が明かされた。
イングランド代表と日本代表のゲームは、日本時間でこのあと3時45分（27時45分）キックオフ予定。試合の模様はNHK Eテレにて全国生中継され、インターネットではNHK ONEおよびU-NEXTで配信される。
イングランド代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。◆◼︎イングランド代表 スターティングメンバー
▼GK
1 ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
▼DF
2 エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
12 ベン・ホワイト（アーセナル）
5 マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）
3 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
▼MF
4 エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
8 コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
7 コール・パーマー（チェルシー）
15 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
14 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
▼FW
9 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
▽GK
13 ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
22 ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
23 ジェイソン・スティール（ブライトン）
▽DF
6 ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）
17 ダン・バーン（ニューカッスル）
24 ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）
25 ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
26 ルイス・ホール（ニューカッスル）
▽MF
10 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
21 ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）
▽FW
11 マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
18 ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）
19 ハーヴィー・バーンズ（ニューカッスル）
20 ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）