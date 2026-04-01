国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、イラン代表がFIFAワールドカップ2026に参加するとフランス『AFP通信』に語った。

史上初の3カ国共催となり、出場国も48カ国に拡大して行われるFIFAワールドカップ2026。アジア予選を勝ち上がり、4大会連続7度目のW杯出場を決めたイラン代表だったが、アメリカ・イスラエルとの戦争を受け、出場に関して不透明な状況となっていた。

また、イランサッカー連盟（FFIRI）のメフディ・モハマド・ナビ副会長は、イラン代表の試合会場ををアメリカからメキシコに移すためにFIFAと交渉中であると発言。FIFAの反応が注目を集めていた。

インファンティーノ会長は「イランはW杯に出場する」と語り、「彼らは非常に強力なチームであり、我々はとても喜んでいる。本当に嬉しい」と、イランの参加を喜ぶことに。また、「試合は抽選結果に基づき、予定通りの場所で行われる」とコメント。イランは、初戦のニュージーランド代表戦（6/15）と第2戦のベルギー代表戦（6/21）をロサンゼルスで、第3戦のエジプト代表戦（6/26）をシアトルで行う予定は変わらないようだ。

イランは3月31日にトルコでコスタリカ代表と国際親善試合を戦い、5ー0で快勝。インファンティーノ会長は試合を現地で観戦しており、「チームの様子も見たし、選手や監督とも話をした。全て問題ない」と主張した。

また、FFIRIのモハマド・ナビ副会長も「我々にとって最も重要なことはFIFAの規則と規定だ。FIFAが決定することなら何でも従う」とコメント。「開催国はすべてFIFAに対して約束しており、それを履行しなければならない」と、FIFAの管轄下でアメリカでプレーすることに懸念はないとした。