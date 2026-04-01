ロッテは4月6日より順次、アイスの「クーリッシュ」ブランドからアルコール分5%の本格的なお酒「クーリッシュ フローズン レモンサワー」および「クーリッシュ フローズン グレフルサワー」を発売する。

『クーリッシュ フローズン レモンサワー』『クーリッシュ フローズン グレフルサワー』

パウチ容器を採用しており、野球場や音楽フェスなどの多様なシーンでシャリシャリした新感覚の酔い心地を楽しめるという。2022年の登場以来、冷涼感とお酒の味わいを両立した商品として好評を得ており、本年もZOZOマリンスタジアムやECサイト、カラオケチェーンなどで展開される。

果肉・果皮をすりつぶした素材を使用。冷涼感と本格的なフルーツ感の両立

今回発売されるのは「クーリッシュ フローズン レモンサワー」と「クーリッシュ フローズン グレフルサワー」の2種類だ。いずれも果肉・果皮をすりつぶした「コミュニテッド」素材を使用しており、甘さだけでなく苦みもある本格的なフルーツ感を楽しめるという。レモンサワーは果汁率9%、グレフルサワーは果汁率19%となっている。アイスのクーリッシュと同様に微細氷が入っており、冷たくてシャリシャリとした食感が体全体に染み渡るフローズン状態のお酒とのことだ。

クーリッシュ フローズン

クーリッシュ フローズン

利便性の高いパウチ容器。レジャーやスポーツ観戦の「新しい定番」へ

容器は、こぼれにくくリキャップが可能なパウチ型を採用している。持ち運びに便利で、容器から直接飲むことができる点も特長だ。2022年のテスト販売開始以来、特に屋外の野球場などのスポーツ施設で「この冷たさが最高」といった温かい声が寄せられており、新しい飲用体験としての可能性が期待されている。ロッテは本商品を単なるクールダウンの手段に留めず、お酒とアイスが融合した「アルコールスイーツ」という新カテゴリーの確立を目指す方針だ。

クーリッシュ フローズン レモンサワー

クーリッシュ フローズン グレフルサワー

野球場からECサイトまで。4月6日より各チャネルで順次販売開始

販売チャネルは多岐にわたり、以下の箇所で順次展開される。球場ではZOZOマリンスタジアム(4月14日より販売予定)や、売り子による販売限定でMAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島(4月7日より販売予定)にて取り扱われる。音楽フェスのROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026や、Amazon、ロッテ公式楽天市場店、ロッテ公式オンラインショップ、ロッテ公式Yahoo!ショッピング店といった各ECサイト(4月6日10時より販売予定)でも購入可能だ。このほか、スパリゾートハワイアンズなどのレジャー施設、カラオケチェーン、カタログギフト、その他チャネルでも販売される。

価格はオープンプライスとなっており、内容量は140mlだ。本商品は冷凍酒のため、一度溶けたものを再び凍らせると品質が変わる点に注意が必要とのことだ。